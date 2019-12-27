Первый комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский гиперзвуковой комплекс Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу

Первый полк, вооруженный "Авангардом", дислоцирован в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области.

Шойгу поздравил военных с этим знаменательным событием.

Средств противодействия нет

Как заявил в интервью радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин, средств противодействия этому российскому оружию не существует.

Он отметил, что гиперзвуковой маневрирующий блок "Авангард" способен менять курс полета.

"Летит, словно "блинчик" по воде, уходит из космоса в атмосферу и обратно", — пояснил собеседник радио Sputnik.

По словам Литовкина, этот маневр комплекса, выполняемый во время полета, затрудняет его перехват.

Уникальное оружие

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью RT заметил, что заступление ракетного комплекса на боевое дежурство качественно изменит соотношение сил.

"Благодаря нашим НИОКР и нашим талантам, которые еще с советских времен начали работать по этому направлению, мы получили такое уникальное оружие", — цитирует его телеканал.

Как считает собеседник RT, в ближайшие два-три года, "а может, и в ближайшие пять лет" Соединенным Штатам вряд удастся догнать Россию в сфере военных разработок.

По словам Подберезкина, несмотря на превосходство американского военного бюджета, Вашингтону не удается добиться превосходства над Москвой.

Комплекс "Авангард"

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" представил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Российский лидер отметил, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. По его словам, "Авангард" абсолютно неуязвим "для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".