Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-27T18:04+0300
https://ria.ru/20191227/1562956017.html
Первый комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство
https://cdn22.img.ria.ru/images/152492/04/1524920443_206:116:1280:720_1036x0_80_0_0_f0de862b2e8d619f04fd454c483db1fc.jpg
РИА Новости

Первый комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство

18:04 27.12.2019
10415
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Первый полк, вооруженный "Авангардом", дислоцирован в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области.
Шойгу поздравил военных с этим знаменательным событием.

Средств противодействия нет

Как заявил в интервью радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин, средств противодействия этому российскому оружию не существует.
Испытания ракетного комплекса Авангард
15 января, 22:31Новое оружие России
National Interest: США недооценивают российский "Авангард"
Он отметил, что гиперзвуковой маневрирующий блок "Авангард" способен менять курс полета.
"Летит, словно "блинчик" по воде, уходит из космоса в атмосферу и обратно", — пояснил собеседник радио Sputnik.
По словам Литовкина, этот маневр комплекса, выполняемый во время полета, затрудняет его перехват.

Уникальное оружие

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью RT заметил, что заступление ракетного комплекса на боевое дежурство качественно изменит соотношение сил.
"Благодаря нашим НИОКР и нашим талантам, которые еще с советских времен начали работать по этому направлению, мы получили такое уникальное оружие", — цитирует его телеканал.
Кадры запуска ракеты Авангард на полигоне Кура в Камчатском крае
26 декабря 2018, 16:06Новое оружие России
Опубликовано видео запуска ракеты "Авангард"
Как считает собеседник RT, в ближайшие два-три года, "а может, и в ближайшие пять лет" Соединенным Штатам вряд удастся догнать Россию в сфере военных разработок.
По словам Подберезкина, несмотря на превосходство американского военного бюджета, Вашингтону не удается добиться превосходства над Москвой.

Комплекс "Авангард"

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" представил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Российский лидер отметил, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. По его словам, "Авангард" абсолютно неуязвим "для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".
"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", - сказал Путин.
11811107
Обсудить 6
Новое оружие РоссииАвангардВладимир ПутинСергей ШойгуСШАБезопасность
Популярные комментарии
Я правильно понимаю, что вместо 6 блоков на "стилете" и КСП теперь стоит всего 1 и он гол как сокол? Я правильно понимаю, что когда он делает отскок от атмосферы, то до следующего входа он летит кирпичем по законам ньютона и не может сделать никаких маневров? Я правильно понимаю, что получив вектор скорости после отскока, точку входа в атмосферу и время можно предвычислить и прицелиться туда? Я правильно понимаю, что доработать ПО перхватчиков БЛОК-3 американской ПРО это го, максимум 2? Я правильно понимаю что мы нихрена не получили, кроме как создали причину интенсивного развития американской ПРО? Ну маладцы, чо!
27 декабря, 18:55
analex naval
1010011
О, мультики на дежурство заступили...
27 декабря, 21:04
Ай Болит
620005
Рекомендуем
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Пассажирский самолет в небе
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Порт в городе Керчь
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Истребитель Су-30СМ
Российские истребители Су-30СМ доставили в Армению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Лента новостейМолния