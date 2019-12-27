Внепланово севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Минск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Борт IraqiAirways, внепланово севший в Борт IraqiAirways, внепланово севший в Ростове-на-Дону в пятницу утром, вылетел к месту назначения без замены самолета, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Борт иракских авиалиний вылетел из "Платова" дальше по маршруту в 17.02 мск без замены самолета", - сказал собеседник, уточнив, что улетели все 200 пассажиров, которые были на нем.

Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону по технической причине. Источник также сообщал, что причиной внеплановой посадки стал отказ автопилота. Никто из 200 пассажиров не пострадал.