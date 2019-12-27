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Внепланово севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Минск
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РИА Новости

Внепланово севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Минск

17:29 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Борт IraqiAirways, внепланово севший в Ростове-на-Дону в пятницу утром, вылетел к месту назначения без замены самолета, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Борт иракских авиалиний вылетел из "Платова" дальше по маршруту в 17.02 мск без замены самолета", - сказал собеседник, уточнив, что улетели все 200 пассажиров, которые были на нем.
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Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону по технической причине. Источник также сообщал, что причиной внеплановой посадки стал отказ автопилота. Никто из 200 пассажиров не пострадал.
Через некоторое время всех пассажиров разместили в стерильной зоне международного сектора аэропорта и обеспечили напитками и горячим питанием.
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МинскРостов-на-ДонуПроисшествия
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