Крыму за три года дадут 24 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Крым в ближайшие три года получит 24 миллиарда рублей на модернизацию здравоохранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На три года правительством РФ, по поручению президента, будет выделено 24 миллиарда рублей, по 8 миллиардов в год. Из них около 4 миллиардов - на ремонт наших учреждений здравоохранения, строительство новых ФАПов, амбулаторий, закупка передвижных амбулаторий и около 4 миллиардов – закупка оборудования", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
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По его словам, в общем за три ближайших года будет отремонтировано и построено 210 новых ФАПов и амбулаторий, а также на 80% будут приведены к нормативному состоянию крымские больницы.