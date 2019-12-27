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Крыму за три года дадут 24 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
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РИА Новости

Крыму за три года дадут 24 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

17:21 27.12.2019
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач в поликлинике. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Крым в ближайшие три года получит 24 миллиарда рублей на модернизацию здравоохранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На три года правительством РФ, по поручению президента, будет выделено 24 миллиарда рублей, по 8 миллиардов в год. Из них около 4 миллиардов - на ремонт наших учреждений здравоохранения, строительство новых ФАПов, амбулаторий, закупка передвижных амбулаторий и около 4 миллиардов – закупка оборудования", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Президент РФ Владимир Путин
26 декабря, 14:10
Путин рассказал о проблеме первичного звена здравоохранения на селе
По его словам, в общем за три ближайших года будет отремонтировано и построено 210 новых ФАПов и амбулаторий, а также на 80% будут приведены к нормативному состоянию крымские больницы.
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Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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