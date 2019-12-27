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Медиавойны
2019-12-27T17:11+0300
https://ria.ru/20191227/1562953561.html
МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
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РИА Новости

МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

17:11 27.12.2019
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу утверждает, что в отношении Sputnik Эстония действуют только "финансовые" санкции, они ограничивают его экономическую деятельность, но не блокируют доступ к этому порталу и не влияют на его контент.
По словам Рейнсалу, финансовые ограничения, применяемые к Sputnik в Эстонии, вызваны тем, что под европейскими санкциями находится генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который "имеет влияние на деятельность агентства Sputnik".
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"Но я хочу подчеркнуть, что никаких действий с контентом этого веб-портала не предпринималось. Эти финансовые санкции, по нашей оценке, как раз и ограничивают экономическую активность. Я думаю, что это оправдано. Мы проинформировали юридическую службу Европейской комиссии. Соответствующие европейские агентства в Европейской комиссии заявили, что эти шаги Эстонской республики по применению данного регламента санкций ЕС являются уместными", - сказал Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявили РИА Новости в пятницу, что он продолжит следить за ситуацией вокруг Sputnik Эстония. Ранее он призывал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня".
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияУрмас РейнсалуДмитрий КиселевМаргарита СимоньянВладимир ПутинЭстонияВ мире
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