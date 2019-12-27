МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

"Но я хочу подчеркнуть, что никаких действий с контентом этого веб-портала не предпринималось. Эти финансовые санкции, по нашей оценке, как раз и ограничивают экономическую активность. Я думаю, что это оправдано. Мы проинформировали юридическую службу Европейской комиссии. Соответствующие европейские агентства в Европейской комиссии заявили, что эти шаги Эстонской республики по применению данного регламента санкций ЕС являются уместными", - сказал Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR.