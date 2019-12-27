Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией

Центрально-азиатское стратегическое направление – одно из наиболее рискованных в нынешней ситуации, о чем неоднократно говорили и в Генштабе, и в Совете безопасности. В Афганистане наращивает силы запрещенная группировка "Исламское государство"*, которая уже готовит плацдарм для вторжение в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.