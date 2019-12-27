Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих, в том числе, границу со странами Центральной Азии. Об этом сообщил в пятницу командующий войсками округа Александр Лапин.
Центрально-азиатское стратегическое направление – одно из наиболее рискованных в нынешней ситуации, о чем неоднократно говорили и в Генштабе, и в Совете безопасности. В Афганистане наращивает силы запрещенная группировка "Исламское государство"*, которая уже готовит плацдарм для вторжение в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
"Основными задачами подготовки войск в следующем году определены ... увеличение интенсивности оперативной подготовки на 13%, а боевой на 26%", — доложил Лапин на селекторном совещании в Минобороны.
Боевой потенциал войск округа должен возрасти на 5%, что позволит "гарантированно обеспечить военную безопасность Российской Федерации на центрально-азиатском стратегическом направлении".
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России