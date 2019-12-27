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В Волгограде осудили преступную группу, вымогавшую деньги у военных
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РИА Новости

В Волгограде осудили преступную группу, вымогавшую деньги у военных

16:44 27.12.2019 (обновлено: 19:53 27.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВОЛГОГРАД, 27 дек — РИА Новости. Участники преступной группы, которая вымогала деньги у военнослужащих в Волгоградской области, приговорены к длительным срокам заключения, а ее главарь получил самое суровое наказание - 14 лет колонии строгого режима, сообщает в пятницу пресс-служба Волгоградского областного суда.
По данным ведомства, уроженец Чеченской республики Расул Джабраилов организовал группу из девяти человек, которые с августа 2015 года по март 2016 года угрозами и шантажом вымогали деньги у 14 военнослужащих из Волжского, Волгограда, Калача-на-Дону и других населенных пунктов региона. Сумма, которую они требовали, варьировалась от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, по информации суда, они ограбили заправочную станцию, а также совершили ряд других грабежей.
Волжский городской суд признал их виновными в вымогательствах, разбое и грабеже.
"Организатору преступной группы Джабраилову Р. С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным членам группы, в зависимости от участия каждого в совершаемых преступлениях, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 11,5 лет", - говорится в сообщении ведомства. Также, по информации суда, в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб.
Отмечается, что приговор еще не вступил в силу.
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