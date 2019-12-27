Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.

Ролик снят в стиле американских молодежных комедий начала 2000-х.

Ученики старших классов Егор Крид и Давид Манукян (Dava) решают устроить баскетбольный поединок, чтобы решить, с кем будет самая красивая девушка школы Кристина Асмус. Правда, персонаж Крида далеко не спортсмен, в отличие от соперника, а на подготовку есть всего ночь. На помощь главному герою приходят друзья: Игорь Синяк, Дина Саева (Dina) и другие.

"Сможет ли Егор Крид одержать победу в вызове?" — говорится в описании.

За несколько часов клип набрал почти 700 тысяч просмотров и множество положительных комментариев от зрителей.

"Я влюбился в этот клип", — заявил @Pen Man.

"Это самый лучший клип в 2019 году", — написала @Elen Yavroyan.

"Всегда хотел учиться в такой школе", — подчеркнул @Макс Пивкин.