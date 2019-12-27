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Культура
2019-12-27T18:50+0300
https://ria.ru/20191227/1562951969.html
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
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РИА Новости

Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is

18:50 27.12.2019
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Ролик снят в стиле американских молодежных комедий начала 2000-х.
Ученики старших классов Егор Крид и Давид Манукян (Dava) решают устроить баскетбольный поединок, чтобы решить, с кем будет самая красивая девушка школы Кристина Асмус. Правда, персонаж Крида далеко не спортсмен, в отличие от соперника, а на подготовку есть всего ночь. На помощь главному герою приходят друзья: Игорь Синяк, Дина Саева (Dina) и другие.

"Сможет ли Егор Крид одержать победу в вызове?" — говорится в описании.

За несколько часов клип набрал почти 700 тысяч просмотров и множество положительных комментариев от зрителей.
"Я влюбился в этот клип", — заявил @Pen Man.
"Это самый лучший клип в 2019 году", — написала @Elen Yavroyan.
"Всегда хотел учиться в такой школе", — подчеркнул @Макс Пивкин.
"Ну все, теперь я хочу полноценный сериал", — присоединилась к обсуждению @Rinka Sokol.
Стоп-кадр музыкального клипа Love is исполнителя Егора Булаткина (Егора Крида)
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КультураМузыкаНовости культурыКристина АсмусЕгор КридYouTube
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