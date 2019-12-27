Жителя Татарстана заподозрили в истязании пасынка

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в истязании шестилетнего пасынка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее СУСК сообщало, что в Республиканскую клиническую больницу с различными травмами был госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района республики. Со слов родителей, ребенок получил их, катаясь с горки. В ходе проведенного обследования мальчика на его теле были обнаружены и травмы, полученные ранее, в том числе переломы.
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По данному факту была организована доследственная проверка.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.
Следствие полагает, что травмы ребенку нанес отчим, который с октября 2019 года систематически причинял мальчику физические и психические страдания, в том числе избивая его. В настоящее время мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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