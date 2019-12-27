Жителя Татарстана заподозрили в истязании пасынка

Ранее СУСК сообщало, что в Республиканскую клиническую больницу с различными травмами был госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района республики. Со слов родителей, ребенок получил их, катаясь с горки. В ходе проведенного обследования мальчика на его теле были обнаружены и травмы, полученные ранее, в том числе переломы.