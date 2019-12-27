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Ракетный полк на Алтае перевооружили на новые комплексы "Ярс-С"
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РИА Новости

Ракетный полк на Алтае перевооружили на новые комплексы "Ярс-С"

16:13 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Ракетный полк, дислоцированный в Алтайском крае, полностью перевооружен на новые подвижные стратегические комплексы "Ярс-С", сообщил исполняющий обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковник Иван Камагуров.
"В текущем году 479-й ракетный полк 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружен на ракетный комплекс "Ярс-С", - доложил Камагуров министру обороны РФ Сергею Шойгу по видеосвязи на селекторном совещании в пятницу.
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"Это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях обстановки", - добавил комдив.
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Вооруженные силы РФPC-24 «Ярс» (ракета)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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