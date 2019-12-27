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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T16:09+0300
https://ria.ru/20191227/1562949953.html
Очевидец сообщил о пассажирах, сдающих билеты Bek Air в Нур-Султане
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/27/1562932718_0:92:3071:1819_1036x0_80_0_0_b1762788708fde8a71363c91913315d0.jpg
РИА Новости

Очевидец сообщил о пассажирах, сдающих билеты Bek Air в Нур-Султане

16:09 27.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-АтыСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Несколько десятков человек обратились в пятницу в представительство авиакомпании Bek Air в аэропорту Нур-Султана после крушения самолета близ Алма-Аты, некоторые из них хотели сдать или обменять билеты, рассказал РИА Новости очевидец.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
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"Было в течение дня несколько десятков человек, кто-то уходил, кто-то приходил, представители Bek Air отправляли пассажиров, которые должны были лететь сегодня, рейсами других авиакомпаний. Остальным обещали вернуть стоимость билетов, купленных на рейсы, запланированные до конца года, без штрафов, если они захотят их сдать, или компенсировать разницу при перебронировании на рейсы других авиакомпаний", - рассказал РИА Новости очевидец.
По словам собеседника агентства, наибольший ажиотаж был в первой половине дня, но по состоянию на вечер некоторые клиенты авиакомпании Bek Air находились еще в аэропорту.
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанКазахстанВ мире
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