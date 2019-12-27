Очевидец сообщил о пассажирах, сдающих билеты Bek Air в Нур-Султане

"Было в течение дня несколько десятков человек, кто-то уходил, кто-то приходил, представители Bek Air отправляли пассажиров, которые должны были лететь сегодня, рейсами других авиакомпаний. Остальным обещали вернуть стоимость билетов, купленных на рейсы, запланированные до конца года, без штрафов, если они захотят их сдать, или компенсировать разницу при перебронировании на рейсы других авиакомпаний", - рассказал РИА Новости очевидец.