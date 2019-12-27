В ДНР за неделю из-за боевых действий были ранены три человека

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Три человека получили ранения на территории самопровозглашенной Три человека получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 20 по 26 декабря 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили три человека, из которых один гражданский мужчина и два военнослужащих республики", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 223 человека, погибли 166. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4895 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.