В Казахстане назвали возможные причины крушения самолета

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший рейсом Z2100 из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение при взлете. Причиной авиакатастрофы могли стать ошибка пилота либо техническая неисправность.

Через минуту после взлета

Fokker-100 взлетел в 7:21 по местному времени (4:21 мск), а через минуту потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Данные о жертвах крушения разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана — о 12. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, что на месте крушения нашли бортовые самописцы. Он также отметил, что самолет при взлете дважды коснулся хвостом ВПП — по словам Скляра, это "либо ошибка пилота, либо техническая причина".

Данные о пострадавших

По данным МВД, более 70 пассажиров выжили, 49 из них доставили в алма-атинские больницы. Восемнадцать человек находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывают медицинскую и психологическую помощь. На земле пострадавших не оказалось, так как строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым.

МВД также сообщает, что среди пассажиров было несколько иностранцев. Как рассказал РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС, МВД Нурсултан Нурахметов, все они выжили: это украинцы Юрий и Яна Сон, Маг Клыков из Киргизии и Нурлан Маулина из Китая. Россиян среди жертв катастрофы нет.

Аэропорт Алма-Аты продолжает работу в штатном режиме. После трагедии полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановили до выяснения обстоятельств происшествия.

Самолет имел сертификат

По данным пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, разбившийся Fokker-100 получил сертификат летной годности в мае.

"Дата выпуска борта — апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано девять бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены авиационной администрацией Казахстана", — говорится в сообщении ведомства.

На место ЧП прибыла правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. В нее также входят вице-премьер Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и представители других госорганов.

Место крушения оцепили, там работает почти тысяча человек и 70 единиц техники, в том числе 33 бригады скорой помощи и оперативно-следственная группа.

Идет расследование

Между тем МВД Казахстана уже начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В следственно-оперативную группу включили опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Комитета по ЧС.

Кроме того, в расследовании будет участвовать Межгосударственный авиационный комитет и представители завода-изготовителя из Нидерландов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура. Он выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.