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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T16:01+0300
https://ria.ru/20191227/1562948884.html
В Казахстане назвали возможные причины крушения самолета
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/93/1562929369_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_62c9b9b7f13f482402e6cea43608718c.jpg
РИА Новости

В Казахстане назвали возможные причины крушения самолета

16:01 27.12.2019
1969
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший рейсом Z2100 из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение при взлете. Причиной авиакатастрофы могли стать ошибка пилота либо техническая неисправность.

Через минуту после взлета

Fokker-100 взлетел в 7:21 по местному времени (4:21 мск), а через минуту потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.
На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Данные о жертвах крушения разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана — о 12. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.
Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, что на месте крушения нашли бортовые самописцы. Он также отметил, что самолет при взлете дважды коснулся хвостом ВПП — по словам Скляра, это "либо ошибка пилота, либо техническая причина".
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 15:42
Авиакатастрофа Fokker-100 в Казахстане: что известно к этому часу

Данные о пострадавших

По данным МВД, более 70 пассажиров выжили, 49 из них доставили в алма-атинские больницы. Восемнадцать человек находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывают медицинскую и психологическую помощь. На земле пострадавших не оказалось, так как строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым.
МВД также сообщает, что среди пассажиров было несколько иностранцев. Как рассказал РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС, МВД Нурсултан Нурахметов, все они выжили: это украинцы Юрий и Яна Сон, Маг Клыков из Киргизии и Нурлан Маулина из Китая. Россиян среди жертв катастрофы нет.
Аэропорт Алма-Аты продолжает работу в штатном режиме. После трагедии полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановили до выяснения обстоятельств происшествия.
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк

Самолет имел сертификат

По данным пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, разбившийся Fokker-100 получил сертификат летной годности в мае.
"Дата выпуска борта — апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано девять бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены авиационной администрацией Казахстана", — говорится в сообщении ведомства.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Вчера, 12:11Крушение самолета в Алма-Ате
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
На место ЧП прибыла правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. В нее также входят вице-премьер Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и представители других госорганов.
Место крушения оцепили, там работает почти тысяча человек и 70 единиц техники, в том числе 33 бригады скорой помощи и оперативно-следственная группа.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 10:36Крушение самолета в Алма-Ате
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Идет расследование

Между тем МВД Казахстана уже начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
В следственно-оперативную группу включили опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Комитета по ЧС.
Кроме того, в расследовании будет участвовать Межгосударственный авиационный комитет и представители завода-изготовителя из Нидерландов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура. Он выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
Телеграмму с соболезнованиями направил лидеру Казахстана президент России Владимир Путин. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в телеграмме.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Вчера, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100МВД КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаВ мире
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