В Петербурге продают FM-радиостанцию через сайт бесплатных объявлений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Действующая музыкальная FM-радиостанция выставлена на продажу за 25 миллионов рублей через интернет-ресурс бесплатных объявлений, следует из материалов на соответствующем сайте.
"Продаётся готовый бизнес - действующая ФМ-радиостанция. СМИ, лицензии на вещание, услуги связи и оборудование (передающие и аппаратно-студийный комплексы) в наличии", — говорится в объявлении, где указана цена продажи в размере 25 миллионов рублей.
Продавец, представившийся гендиректором радиостанции Владимиром Кузнецовым, уточнил РИА Новости, что речь идет о продаже Royalradio, которое работает на частоте 98,6 мегагерц и специализируется, в основном, на электронной музыке.
"Сайт бесплатных объявлений выбран потому, что это одна из самых эффективных площадок для продажи", — отметил собеседник агентства.
Согласно сайту радиостанции, ее лицензия на радиовещание действительна до 9 ноября 2022 года.
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