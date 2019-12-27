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В Сибири в 2020 году начнут сборку модулей термоядерного реактора ИТЭР
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РИА Новости

В Сибири в 2020 году начнут сборку модулей термоядерного реактора ИТЭР

15:42 27.12.2019 (обновлено: 18:24 27.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУстановки для изучения плазмы в Институте ядерной физики в Новосибирске
Установки для изучения плазмы в Институте ядерной физики в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) уже в 2020 году начнут сборку огромных порт-плагов – модулей систем диагностики, которые войдут в состав международного термоядерного реактора ИТЭР, сообщил журналистам в пятницу советник дирекции российского института Александр Бурдаков.
"Мы делаем узлы, которые называются порт-плаги… Первый порт-плаг весом около 50 тонн должен быть поставлен к первой плазме к 2025 году и стоять уже на ИТЭРе. Это очень напряженный график, и мы постараемся его выполнить", - сказал ученый, отметив, что подобную задачу никто до этого не выполнял, и сейчас ученые находятся "на стадии начала производства".
Он пояснил, что в создаваемые в российском научном институте модули объединят системы диагностики ИТЭРа, которые позволят контролировать параметры плазмы во время работы реактора. Порт-плаги, которые будут установлены по всему периметру установки, с одной стороны будут защищать оборудование от потока нейтронов, образующегося в результате термоядерной реакции, а с другой - снижать радиационный фон в зонах, требующих доступа ученых.
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"Для того чтобы собрать эти огромные элементы (ИЯФ СО РАН отвечает за изготовление четырех порт-плагов – ред.), нужны особые условия – особое помещение с контролируемым содержанием в нем пыли со всеми приспособлениями, которые могут перемещать, маркировать, сваривать, тестировать это все. В этом году завершена работа по созданию такой "чистой комнаты" – это новый технологический комплекс, который будет полезен не только для ИТЭРа… Здесь можно развивать абсолютно новый уровень технологий", - отметил Бурдаков.
Высокотехнологичное "сверхчистое" помещение, созданное в сибирском институте за рекордные два года, позволяет работать с крупногабаритным оборудованием весом до 80 тонн. Прием иностранного и отечественного оборудования от партнеров проекта ИТЭР для изготовления диагностических сборок в ИЯФ СО РАН начнется уже в 2020 году.
Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Запуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.
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