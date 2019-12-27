В Сибири в 2020 году начнут сборку модулей термоядерного реактора ИТЭР

"Мы делаем узлы, которые называются порт-плаги… Первый порт-плаг весом около 50 тонн должен быть поставлен к первой плазме к 2025 году и стоять уже на ИТЭРе. Это очень напряженный график, и мы постараемся его выполнить", - сказал ученый, отметив, что подобную задачу никто до этого не выполнял, и сейчас ученые находятся "на стадии начала производства".

Он пояснил, что в создаваемые в российском научном институте модули объединят системы диагностики ИТЭРа, которые позволят контролировать параметры плазмы во время работы реактора. Порт-плаги, которые будут установлены по всему периметру установки, с одной стороны будут защищать оборудование от потока нейтронов, образующегося в результате термоядерной реакции, а с другой - снижать радиационный фон в зонах, требующих доступа ученых.

"Для того чтобы собрать эти огромные элементы (ИЯФ СО РАН отвечает за изготовление четырех порт-плагов – ред.), нужны особые условия – особое помещение с контролируемым содержанием в нем пыли со всеми приспособлениями, которые могут перемещать, маркировать, сваривать, тестировать это все. В этом году завершена работа по созданию такой "чистой комнаты" – это новый технологический комплекс, который будет полезен не только для ИТЭРа… Здесь можно развивать абсолютно новый уровень технологий", - отметил Бурдаков.

Высокотехнологичное "сверхчистое" помещение, созданное в сибирском институте за рекордные два года, позволяет работать с крупногабаритным оборудованием весом до 80 тонн. Прием иностранного и отечественного оборудования от партнеров проекта ИТЭР для изготовления диагностических сборок в ИЯФ СО РАН начнется уже в 2020 году.