МИА "Россия сегодня" призвало Эстонию отменить санкции против Sputnik

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. МИА МИА "Россия сегодня" попросило Департамент полиции и погранохраны Эстонии проверить основания для применения санкций в отношении агентства и пересмотреть решения, которые могут повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония . Об этом РИА Новости сообщила представитель агентства в прибалтийской республике Елена Черышева.

В ходатайстве подчеркивается, что "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев . При этом даже в эстонском законодательстве сказано, что ограничения могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в списке.

"Для применения <...> санкций должно быть доказано, что средства "Россия сегодня" находятся под контролем Дмитрия Киселева как санкционированного лица или в его владении. Бесспорным является тот факт, что средства и ресурсы, которые принадлежат унитарному предприятию Российской Федерации, не принадлежат Дмитрию Киселеву", — указывается в заявлении.

Там также уточняется, что все имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью. Генерального директора назначает на должность президент России, а решение ключевых вопросов предполагает согласование или утверждение Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

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Кроме того, в документе говорится, что сотрудники Sputnik уже заключили трудовые договоры с МИА "Россия сегодня".

"Таким образом, обязательство не заключать договоры в дальнейшем не является уместным. Письмо от RAB (Rahapesu Andmebüroo, Бюро информации об отмывании денег. — Прим. ред.) можно трактовать таким образом, что работники должны прекратить трудовые договоры, однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте", — отмечается в ходатайстве.

Ситуация вокруг Sputnik

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.

На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано Got you covered! ("Положись на нас!"), и желтый жилет. К акции уже присоединились официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и многие другие.

Реакция на травлю журналистов

Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. Там также обещали учесть информацию СМИ о том, что к происходящему имеют отношение британские кураторы.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В свою очередь, в Брюсселе пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".