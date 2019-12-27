МИА "Россия сегодня" призвало Эстонию отменить санкции против Sputnik

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" попросило Департамент полиции и погранохраны Эстонии проверить основания для применения санкций в отношении агентства и пересмотреть решения, которые могут повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония. Об этом РИА Новости сообщила представитель агентства в прибалтийской республике Елена Черышева.
В ходатайстве подчеркивается, что "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев. При этом даже в эстонском законодательстве сказано, что ограничения могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в списке.
"Для применения <...> санкций должно быть доказано, что средства "Россия сегодня" находятся под контролем Дмитрия Киселева как санкционированного лица или в его владении. Бесспорным является тот факт, что средства и ресурсы, которые принадлежат унитарному предприятию Российской Федерации, не принадлежат Дмитрию Киселеву", — указывается в заявлении.
Там также уточняется, что все имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью. Генерального директора назначает на должность президент России, а решение ключевых вопросов предполагает согласование или утверждение Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.
Кроме того, в документе говорится, что сотрудники Sputnik уже заключили трудовые договоры с МИА "Россия сегодня".
"Таким образом, обязательство не заключать договоры в дальнейшем не является уместным. Письмо от RAB (Rahapesu Andmebüroo, Бюро информации об отмывании денег. — Прим. ред.) можно трактовать таким образом, что работники должны прекратить трудовые договоры, однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте", — отмечается в ходатайстве.
Ситуация вокруг Sputnik
Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано Got you covered! ("Положись на нас!"), и желтый жилет. К акции уже присоединились официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и многие другие.
Реакция на травлю журналистов
Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. Там также обещали учесть информацию СМИ о том, что к происходящему имеют отношение британские кураторы.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять ситуацию под личный контроль.
Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В свою очередь, в Брюсселе пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.
Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik. По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".
26 декабря, 17:46"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik ЭстонияОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.