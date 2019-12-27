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Аксенов назвал штрафы за полеты над Крымом бредом
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РИА Новости

Аксенов назвал штрафы за полеты над Крымом бредом

15:24 27.12.2019 (обновлено: 17:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бредом штрафы, начисленные Украиной за полеты над полуостровом, и призвал их не платить.
Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщалось, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 15:01
В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью
"Пусть не платят штрафы, зачем они это делают. Слаба богу, что Украина пока еще птиц не штрафует. Я бред не комментирую", - сказал журналистам Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Поймай его, если сможешь
25 декабря, 17:08
Поймай его, если сможешь
3440102
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Сергей Аксенов (политик)КрымУкраинаЭкономика
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