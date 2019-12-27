Семьям погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате выплатят компенсации

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Семье каждого погибшего в авиакатастрофе в Алма-Ате будет выделено около 10,5 тысяч долларов, заявил премьер Казахстана Аскар Мамин.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 миллиона тенге (около 10,5 тысяч долларов). Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - приводит сайт правительства слова премьера с заседания правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Bek Air.
Глава правительства выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Премьер также поручил министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование причин падения самолета, министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.
"Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул Мамин.