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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T15:15+0300
https://ria.ru/20191227/1562946223.html
Семьям погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате выплатят компенсации
https://cdn21.img.ria.ru/images/156292/92/1562929291_0:233:3071:1960_1036x0_80_0_0_05ed9ec48265ca3ad13c512653daca02.jpg
РИА Новости

Семьям погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате выплатят компенсации

15:15 27.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Семье каждого погибшего в авиакатастрофе в Алма-Ате будет выделено около 10,5 тысяч долларов, заявил премьер Казахстана Аскар Мамин.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
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"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 миллиона тенге (около 10,5 тысяч долларов). Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - приводит сайт правительства слова премьера с заседания правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Bek Air.
Глава правительства выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Премьер также поручил министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование причин падения самолета, министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.
"Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул Мамин.
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