Семьям погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате выплатят компенсации

"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 миллиона тенге (около 10,5 тысяч долларов). Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - приводит сайт правительства слова премьера с заседания правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Bek Air.