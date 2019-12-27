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Шойгу: исправность военной техники в 2019 году повысилась до 95%
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РИА Новости

Шойгу: исправность военной техники в 2019 году повысилась до 95%

14:47 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу на 41-м заседании Российского организационного комитета "Победа". 11 декабря 2019
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу на 41-м заседании Российского организационного комитета Победа. 11 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные силы за год повысили боевые возможности на 14%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники - до 95%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подошел к концу 2019 год. Все задачи, определенные Верховным главнокомандующим на этот период, выполнены. Боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен", - сказал Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

Он отметил, что на недавнем расширенном заседании коллегии военного ведомства были подробно обсуждены результаты по всем направлениям деятельности. "Сегодня хотел бы коротко остановиться на основных моментах. В текущем году осуществляли плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники - до 95%", - сказал Шойгу.
Он заявил, что "повысилась готовность Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению". "Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18,5 тысяч учений и тренировок. Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" с участием семи иностранных государств ОДКБ и ШОС", - сказал Шойгу.
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