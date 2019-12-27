Шойгу: исправность военной техники в 2019 году повысилась до 95%

"Подошел к концу 2019 год. Все задачи, определенные Верховным главнокомандующим на этот период, выполнены. Боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен", - сказал Шойгу в пятницу на селекторном совещании.