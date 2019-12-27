Клинцевич прокомментировал заявление мэра Херсона

Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко, а также депутаты горсовета ответили на слова президента РФ Владимира Путина о том, что юг Украины, Причерноморье в частности, является исконно российской территорией. Как сообщает RT, по словам Николаенко, на Украине "должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой".