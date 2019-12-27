Клинцевич прокомментировал заявление мэра Херсона

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова мэра Херсона об исконно русских территориях, отметил, что искажение истории еще никогда не приносило положительных результатов.
Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко, а также депутаты горсовета ответили на слова президента РФ Владимира Путина о том, что юг Украины, Причерноморье в частности, является исконно российской территорией. Как сообщает RT, по словам Николаенко, на Украине "должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой".
"Когда у страны нет реальных достижений в настоящем, ее представители пытаются отыскать их в прошлом, прибегая зачастую к грубым искажениям истории. Но подобное надувание щек еще никогда не приносило каких-либо позитивных результатов. Может, хватить смешить людей. Оставьте историю в покое", - написал Клинцевич в Facebook.
По словам сенатора, утверждения мэра Херсона имеют чисто политические мотивы.