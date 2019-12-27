Медведев в День спасателя вручил госнаграды сотрудникам МЧС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев в День спасателя вручил государственные награды сотрудникам МЧС и поблагодарил их за работу, отметив ее сложность.

Медведев поблагодарил сотрудников МЧС за службу, отметив, что работа спасателей сложная и тяжелая. "От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей и вы эту работу делаете хорошо", - добавил он.

По словам премьера, недаром в профессиональном мире спасателей сотрудники МЧС РФ пользуются заслуженным уважением. "Мне кажется, этот уровень и предопределяет отношение к МЧС, отношение ко всем сотрудникам", - сказал он.

Медведев отметил, что масштаб страны определяет размах происходящих ЧС, которые, к сожалению, неизбежны. "Понятно, что и этот год не стал исключением", - сказал премьер, напомнив о стихийных бедствиях в Иркутской области, пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке, о других локальных сложных происшествиях.

"Сегодняшние награды - это оценка того, что было сделано. Я уверен, что вы и дальше с честью будете нести службу, справитесь с теми задачами, которые стоят перед системой МЧС", - подчеркнул глава правительства.

Медведев сделал акцент на том, что работа в МЧС - это результат деятельности всей команды министерства. "Мы постараемся сделать все, чтобы МЧС было максимально передовым ведомством в части возможностей, которыми такая структура должна располагать", - заверил он.

Всего наградами отмечены 20 спасателей. В частности, Центр экстренной психологической помощи получил благодарность президента РФ. Награду получила руководитель коллектива Юлия Шойгу.

Медведев также вручил медали ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, медали Суворова, медали "За отвагу на пожаре" и медали "За спасение погибавших".

Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны РФ" получил замначальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС РФ Александр Кулепанов. Заслуженным спасателем России стал замглавы МЧС Павел Барышев.

Вручив награды, Медведев подчеркнул, что считает главной задачей государства и правительства помогать тому, чтобы "система МЧС развивалась, а труд ее работников надлежащим образом оплачивался".