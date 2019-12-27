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Медведев в День спасателя вручил госнаграды сотрудникам МЧС
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РИА Новости

Медведев в День спасателя вручил госнаграды сотрудникам МЧС

14:32 27.12.2019 (обновлено: 15:49 27.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС. 27 декабря 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС. 27 декабря 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС. 27 декабря 2019
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в День спасателя вручил государственные награды сотрудникам МЧС и поблагодарил их за работу, отметив ее сложность.
Медведев поблагодарил сотрудников МЧС за службу, отметив, что работа спасателей сложная и тяжелая. "От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей и вы эту работу делаете хорошо", - добавил он.
По словам премьера, недаром в профессиональном мире спасателей сотрудники МЧС РФ пользуются заслуженным уважением. "Мне кажется, этот уровень и предопределяет отношение к МЧС, отношение ко всем сотрудникам", - сказал он.
Медведев отметил, что масштаб страны определяет размах происходящих ЧС, которые, к сожалению, неизбежны. "Понятно, что и этот год не стал исключением", - сказал премьер, напомнив о стихийных бедствиях в Иркутской области, пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке, о других локальных сложных происшествиях.
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"Сегодняшние награды - это оценка того, что было сделано. Я уверен, что вы и дальше с честью будете нести службу, справитесь с теми задачами, которые стоят перед системой МЧС", - подчеркнул глава правительства.
Медведев сделал акцент на том, что работа в МЧС - это результат деятельности всей команды министерства. "Мы постараемся сделать все, чтобы МЧС было максимально передовым ведомством в части возможностей, которыми такая структура должна располагать", - заверил он.
Всего наградами отмечены 20 спасателей. В частности, Центр экстренной психологической помощи получил благодарность президента РФ. Награду получила руководитель коллектива Юлия Шойгу.
Медведев также вручил медали ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, медали Суворова, медали "За отвагу на пожаре" и медали "За спасение погибавших".
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Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны РФ" получил замначальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС РФ Александр Кулепанов. Заслуженным спасателем России стал замглавы МЧС Павел Барышев.
Вручив награды, Медведев подчеркнул, что считает главной задачей государства и правительства помогать тому, чтобы "система МЧС развивалась, а труд ее работников надлежащим образом оплачивался".
"Любой из нас знает, что каждая из этих наград - это результат большого, слаженного и коллективного труда очень многих людей: спасателей и пожарных, психологов, медиков, летчиков, саперов, кинологов, водолазов, тех, кто посвятил себя делу спасения, и поэтому нам особенно важно, что это происходит в наш профессиональный праздник - День спасателя. Мы сделаем все, чтобы и впредь держать планку того дела, которое мы делаем, на высоком уровне, чтобы помочь человеку, который попал в беду. Постараемся сделать все, чтобы этой беды не допустить", - сказала Юлия Шойгу.
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