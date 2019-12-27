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Шойгу объявил 31 декабря выходным для Вооруженных сил России
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РИА Новости

Шойгу объявил 31 декабря выходным для Вооруженных сил России

14:30 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Тридцать первое декабря будет выходным в Вооруженных силах России, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу - с учетом того, что довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооруженных силах", - сказал министр на селекторном совещании.
Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной – проконтролировать его выполнение.
Идея сделать 31 декабря выходным неоднократно звучала в публичном пространстве. Власти более чем 30 из 85 регионов России уже освободили местных чиновников от работы в предновогодний день и рекомендовали сделать то же и другим работодателям.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной день в году, чтобы общее их количество осталось неизменным.
Министр труда Максим Топилин со своей стороны объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем уже невозможно, слишком поздно. По его словам, это может в частном порядке сделать каждый работодатель, если сочтет нужным.
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Вооруженные силы РФМаксим ТопилинСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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