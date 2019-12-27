Шойгу объявил 31 декабря выходным для Вооруженных сил России

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Тридцать первое декабря будет выходным в Тридцать первое декабря будет выходным в Вооруженных силах России , сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу

"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу - с учетом того, что довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооруженных силах", - сказал министр на селекторном совещании.

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной – проконтролировать его выполнение.

Идея сделать 31 декабря выходным неоднократно звучала в публичном пространстве. Власти более чем 30 из 85 регионов России уже освободили местных чиновников от работы в предновогодний день и рекомендовали сделать то же и другим работодателям.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной день в году, чтобы общее их количество осталось неизменным.