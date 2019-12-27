Шойгу поздравил РВСН с постановкой "Авангарда" на дежурство

"Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил", - заявил Шойгу в пятницу на селекторном совещании.