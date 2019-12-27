Шойгу поздравил РВСН с постановкой "Авангарда" на дежурство

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал постановку первого полка с ракетной системой "Авангард" на боевое дежурство событием для всей страны.
"Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил", - заявил Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
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"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
Как сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область).