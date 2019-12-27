Эксперт оценил решение России и Украины обнулить претензии по газу

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Решение обнулить взаимные претензии по газу между Решение обнулить взаимные претензии по газу между Россией Украиной является позитивным как для самих сторон, так и для Евросоюза , рассказал RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени", - считает эксперт.

Шаповалов также выразил надежду на то, что нынешняя украинская власть будет исходить не только из интересов страны, но и партнеров.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.