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Эксперт оценил решение России и Украины обнулить претензии по газу
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РИА Новости

Эксперт оценил решение России и Украины обнулить претензии по газу

14:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Решение обнулить взаимные претензии по газу между Россией и Украиной является позитивным как для самих сторон, так и для Евросоюза, рассказал RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени", - считает эксперт.
Шаповалов также выразил надежду на то, что нынешняя украинская власть будет исходить не только из интересов страны, но и партнеров.
Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Согласно документу, "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
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Нафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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