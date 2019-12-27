Эксперт оценил решение России и Украины обнулить претензии по газу

"Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени", - считает эксперт.
Шаповалов также выразил надежду на то, что нынешняя украинская власть будет исходить не только из интересов страны, но и партнеров.
Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Согласно документу, "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
24 декабря, 10:37В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги