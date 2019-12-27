Суд вернул беглому полковнику ФСБ Сенину два автомобиля и квартиру

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина и его близких на 380 миллионов рублей, оставив за полковником два автомобиля и квартиру в Москве, рассказала РИА Новости представитель семьи Сенина Елена Мартынова.

"Суд полностью отменил судебное постановление суда первой инстанции и принял новое решение. В нём за семьей Сенина осталась квартира в Москве и две иномарки, которые ранее были обращены в доход государства решением Гагаринского суда", - рассказала она.

Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства 20 квартир, около пяти земельных участков, пять дорогих иномарок, ценой от 2,8 до 6,1 миллиона рублей. Все это имущество, которое ГП оценила в 380 миллионов рублей, принадлежало Сенину, его родственникам и знакомым.

Всего в иске было заявлено более 15 соответчиков, в числе которых жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а также юридическое лицо - ООО "Апартс". Кроме того, в заявлении фигурировал и бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников. Представитель Генпрокуратуры назвал его "верным и надежным хранителем имущества Сенина".

Ответчики в ходе разбирательства практически в один голос заявляли, что ГП не предоставила никаких оснований и доказательств "фиктивности" владения имуществом, отмечая незаконность его изъятия.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, суд передал в доход государства большую часть имущества и денежных средств, о которых заявляла Генпрокуратура. При этом в инстанции отметили, что суд не стал взыскивать с Кожевникова земельный участок, жилой дом и квартиру в Балашихе, которые были приобретены "на законные доходы".