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Суд вернул беглому полковнику ФСБ Сенину два автомобиля и квартиру
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РИА Новости

Суд вернул беглому полковнику ФСБ Сенину два автомобиля и квартиру

14:14 27.12.2019 (обновлено: 14:55 27.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина и его близких на 380 миллионов рублей, оставив за полковником два автомобиля и квартиру в Москве, рассказала РИА Новости представитель семьи Сенина Елена Мартынова.
"Суд полностью отменил судебное постановление суда первой инстанции и принял новое решение. В нём за семьей Сенина осталась квартира в Москве и две иномарки, которые ранее были обращены в доход государства решением Гагаринского суда", - рассказала она.
Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства 20 квартир, около пяти земельных участков, пять дорогих иномарок, ценой от 2,8 до 6,1 миллиона рублей. Все это имущество, которое ГП оценила в 380 миллионов рублей, принадлежало Сенину, его родственникам и знакомым.
Всего в иске было заявлено более 15 соответчиков, в числе которых жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а также юридическое лицо - ООО "Апартс". Кроме того, в заявлении фигурировал и бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников. Представитель Генпрокуратуры назвал его "верным и надежным хранителем имущества Сенина".
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Ответчики в ходе разбирательства практически в один голос заявляли, что ГП не предоставила никаких оснований и доказательств "фиктивности" владения имуществом, отмечая незаконность его изъятия.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, суд передал в доход государства большую часть имущества и денежных средств, о которых заявляла Генпрокуратура. При этом в инстанции отметили, что суд не стал взыскивать с Кожевникова земельный участок, жилой дом и квартиру в Балашихе, которые были приобретены "на законные доходы".
Следствие считает Сенина соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковником Дмитрием Захарченко. Экс-сотрудник ФСБ скрывается от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство, полковник объявлен в международный розыск. Захарченко же в этом году был приговорен столичным судом к 12,5 годам колонии, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5.
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Дмитрий СенинГенеральная прокуратура РФМВД РФРоссияПроисшествия
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