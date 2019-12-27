В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках

НОВОСИБИРСК, 27 дек — РИА Новости. Жителя Жителя Омска Дмитрия Федорова, ранее заявившего о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики, насмерть сбила электричка, рассматриваются версии суицида и неосторожности на железной дороге.

"Проверку по факту смертельного травмирования мужчины электропоездом в районе станции "Привокзальная" в Омске проводится Омским следственным отделом Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России", — сообщил РИА Новости в пятницу представитель УМВД по Омской области.

Руководитель Омского следственного отдела Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России Владислав Ковалев подтвердил агентству, что около 18:10 (15:10 мск) 26 декабря Федоров погиб под колесами электрички. По его словам, на месте работала следственная группа, а приоритетными версиями являются суицид и неосторожность при хождении по путям в неположенном месте.

Ковалев опроверг версию депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко, распространенную им в своем Telegram-канале, что Федорова якобы могли уже мертвого положить под поезд. По данным парламентария, мужчине отрезало голову. Депутат заявил РИА Новости, что еще накануне утром мужчина был в неплохом расположении духа, вместе с адвокатом разрабатывал тактику защиты и не собирался сводить счеты с жизнью.

"Это версия пока на 100 процентов не подтверждается... Вопрос в том, суицид ли это или неосторожное хождение по путям. Дело в том, что в этом месте частный сектор, оживленный жилой массив и много людей переходят пути в неположенном месте, поэтому не исключено, что это было неосторожное хождение по железнодорожным путям", — сказал Ковалев, добавив, что скорость электропоезда на этом участке пути составляет около 45 километров в час, а мужчину электричка сбила в нескольких метрах от протоптанной в снегу тропинки через железную дорогу.

Источник в правоохранительных органах региона, в свою очередь, заявил агентству, что версия о том, что поезд наехал на уже мертвое тело, не имеет под собой оснований. "По словам машиниста, человек был один, он стоял на ногах и никого рядом не было. Место хорошо просматривается, все в снегу, и, если там находился бы еще кто-то, это сразу было бы видно", — пояснил он.