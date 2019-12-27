Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T17:36+0300
https://ria.ru/20191227/1562942426.html
В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках
https://cdn25.img.ria.ru/images/156295/47/1562954767_0:475:907:985_1036x0_80_0_0_035dfbfa1d9ded7f77263b652cab90b5.jpg
РИА Новости

В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках

14:14 27.12.2019 (обновлено: 17:36 27.12.2019)
48551
© Фото : страница Дмитрий Федорова в социальной сетиДмитрий Федоров
Дмитрий Федоров
© Фото : страница Дмитрий Федорова в социальной сети
НОВОСИБИРСК, 27 дек — РИА Новости. Жителя Омска Дмитрия Федорова, ранее заявившего о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики, насмерть сбила электричка, рассматриваются версии суицида и неосторожности на железной дороге.

"Проверку по факту смертельного травмирования мужчины электропоездом в районе станции "Привокзальная" в Омске проводится Омским следственным отделом Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России", — сообщил РИА Новости в пятницу представитель УМВД по Омской области.

Руководитель Омского следственного отдела Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России Владислав Ковалев подтвердил агентству, что около 18:10 (15:10 мск) 26 декабря Федоров погиб под колесами электрички. По его словам, на месте работала следственная группа, а приоритетными версиями являются суицид и неосторожность при хождении по путям в неположенном месте.
Ковалев опроверг версию депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко, распространенную им в своем Telegram-канале, что Федорова якобы могли уже мертвого положить под поезд. По данным парламентария, мужчине отрезало голову. Депутат заявил РИА Новости, что еще накануне утром мужчина был в неплохом расположении духа, вместе с адвокатом разрабатывал тактику защиты и не собирался сводить счеты с жизнью.
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
30 марта 2018, 04:50
В ЕАО осудили подбросившего наркотики полицейского
"Это версия пока на 100 процентов не подтверждается... Вопрос в том, суицид ли это или неосторожное хождение по путям. Дело в том, что в этом месте частный сектор, оживленный жилой массив и много людей переходят пути в неположенном месте, поэтому не исключено, что это было неосторожное хождение по железнодорожным путям", — сказал Ковалев, добавив, что скорость электропоезда на этом участке пути составляет около 45 километров в час, а мужчину электричка сбила в нескольких метрах от протоптанной в снегу тропинки через железную дорогу.
Источник в правоохранительных органах региона, в свою очередь, заявил агентству, что версия о том, что поезд наехал на уже мертвое тело, не имеет под собой оснований. "По словам машиниста, человек был один, он стоял на ногах и никого рядом не было. Место хорошо просматривается, все в снегу, и, если там находился бы еще кто-то, это сразу было бы видно", — пояснил он.
Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату. В УМВД по Омской области и управлении Росгвардии по региону заявили, что проверки по заявлениям Федорова о противоправных действиях против него проводятся, однако сомневаться в предъявленных ему обвинениях у следствия нет оснований.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
5 сентября, 08:18
В Магадане будут судить подбросивших наркотики полицейских
1771730136177
Обсудить 25
РосгвардияTelegram (приложение)Следственный комитет РФНовосибирскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Да есть все, только запись наверняка "засекречена". Мвд давно уже перестала защищать закон и граждан.
27 декабря, 15:16
ssergej-bor
102011016
Да все знают, что это убийство. И КТО убил. И кто сканкционировал. Только я не понимаю, зачем им было марать руки, раз суд всё равно посадил бы? Сколько раз было, когда даже при 100%-но доказанном подбросе человека сажали с мотивировкой "ну раз доказано, что невиновен, то дадим 10 лет вместо 15"
27 декабря, 15:20
tim474
91633015
Рекомендуем
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Сдача нормативов ГТО по плаванию
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Семья Пузиковых
В Самаре родители два года пытаются найти виновных в смерти дочери
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее
Онлайн-тотализатор
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния