Генпрокуратура ДНР возбудила более 850 дел против силовиков за год

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в течение 2019 года Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 850 уголовных дел по факту обстрелов со стороны украинских силовиков.
"За 2019 год было зафиксировано 5 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, выпущено более 20 тысяч боеприпасов, из них 66 реактивных и 6,612 тысячи артиллерийских снарядов и мин... По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 850 уголовных дел, отправлено в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 1,6 тысячи материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против населения Донбасса", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.