ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре

Синоптики прогнозируют в течение дня дождь со снегом и сильный гололёд. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких манёвров, выбирайте, по возможности, городской транспорт: #метро, #МЦК и #МЦД. pic.twitter.com/Z7OLqhZxjk