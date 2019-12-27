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ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре
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РИА Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре

13:57 27.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
 Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал москвичам-автомобилистам быть бдительнее на дорогах в пятницу в связи с гололёдом, соответствующее сообщение размещено в аккаунте ведомства в Twitter.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" сообщал, что в пятницу в Москве ожидается дождь, мокрый снег и гололёд.
"Синоптики прогнозируют в течение дня дождь со снегом и сильный гололёд. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких манёвров", — говорится в сообщении.
Кроме того, ЦОДД посоветовал предпочесть личному транспорту общественный.
"Выбирайте, по возможности, городской транспорт: #метро, #МЦК и #МЦД", — говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Центр "Фобос"МоскваTwitterОбщество
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