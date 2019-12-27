Трутнев поручил ускорить работу над проектом о лесном комплексе в ДФО

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил главе фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексею Чекункову ускорить работу над проектом федерального закона по проведению эксперимента о совершенствовании системы управления лесным комплексом Дальнего Востока.

Как рассказал в своем выступлении на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока глава ФРДВ, проект федерального закона о проведении эксперимента о совершенствовании системы управлении лесным комплексом Дальнего Востока подготовлен и сейчас выносится на обсуждение основных параметров. По результатам этого обсуждения Минвостокразвития будет готово внести его в правительство.

"Давайте ускорять эту работу. И всех присутствующих, кому документ точно нужен на согласование, прошу тоже эту работу организовать оперативно. В этом году уже не успеем, но давайте сделаем так, чтобы у нас до конца января этот документ был согласован", - сказал Трутнев.

Также на совещании он поручил внести поправки в закон, по которому инвесторам могут увеличить стоимость аренды земли после окупаемости производства.