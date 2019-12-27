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Трутнев поручил ускорить работу над проектом о лесном комплексе в ДФО
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РИА Новости

Трутнев поручил ускорить работу над проектом о лесном комплексе в ДФО

13:56 27.12.2019 (обновлено: 14:45 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил главе фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексею Чекункову ускорить работу над проектом федерального закона по проведению эксперимента о совершенствовании системы управления лесным комплексом Дальнего Востока.
Как рассказал в своем выступлении на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока глава ФРДВ, проект федерального закона о проведении эксперимента о совершенствовании системы управлении лесным комплексом Дальнего Востока подготовлен и сейчас выносится на обсуждение основных параметров. По результатам этого обсуждения Минвостокразвития будет готово внести его в правительство.
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"Давайте ускорять эту работу. И всех присутствующих, кому документ точно нужен на согласование, прошу тоже эту работу организовать оперативно. В этом году уже не успеем, но давайте сделаем так, чтобы у нас до конца января этот документ был согласован", - сказал Трутнев.
Также на совещании он поручил внести поправки в закон, по которому инвесторам могут увеличить стоимость аренды земли после окупаемости производства.
"Договор здесь заключен, и ничего менять нельзя, у нас президент говорит о стабильности условий. Принят закон президентом... Просто понимаете, это же жульничество... Вы себе оставлять такую возможность не имеете права, внесите изменение в законодательство", - сказал Трутнев.
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Дальний ВостокЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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