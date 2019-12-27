Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T13:50+0300
https://ria.ru/20191227/1562938340.html
ВСУ в два раза увеличили число обстрелов за неделю, заявили в ЛНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

ВСУ в два раза увеличили число обстрелов за неделю, заявили в ЛНР

13:50 27.12.2019
100
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские силовики в два раза увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики, нарушив перемирие восемь раз за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцатого декабря в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в регионе за неделю.
Разведение сил в Донбассе
26 декабря, 18:20
СМИ: согласована дата обмена военнопленными в Донбассе
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 59 бригад ВСУ", - добавил Филипоненко.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
24 декабря, 21:23
Медведчук заявил, что украинцы ждут мира в Донбассе
000020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
ДНР: Киев 20 раз за год пытался отправить диверсантов в республику
Украинские военные
В ЛНР заявили о появлении новой техники силовиков в Донбассе
Пропускной пункт в ДНР
Генпрокуратура ДНР возбудила более 850 дел против силовиков за год
Украинские военные
Силовики более 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ЛНР опасаются провокаций со стороны ВСУ в новогодние праздники
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
ВСУ 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются
Гавайи
На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту
Флаги Большой восьмерки
Японский эксперт оценил возможность возвращения России в G8
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа
Художественная почтовая марка МЧС ЛНР
В Луганске прошло гашение почтовой марки в честь пятилетия МЧС ЛНР
Украинские военнослужащие
В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали одну из версий крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния