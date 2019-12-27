ВСУ в два раза увеличили число обстрелов за неделю, заявили в ЛНР

"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 59 бригад ВСУ", - добавил Филипоненко.