ВСУ в два раза увеличили число обстрелов за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские силовики в два раза увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики, нарушив перемирие восемь раз за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцатого декабря в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в регионе за неделю.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 59 бригад ВСУ", - добавил Филипоненко.
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