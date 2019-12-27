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РИА Наука
2019-12-27T13:48+0300
https://ria.ru/20191227/1562938106.html
Сибирские физики готовы производить оборудование для синхротрона СКИФ
https://cdn22.img.ria.ru/images/50230/06/502300637_0:117:2857:1724_1036x0_80_0_0_1cb1f84f9e13b847241b4899e79b8c06.jpg
РИА Новости

Сибирские физики готовы производить оборудование для синхротрона СКИФ

13:48 27.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лаборатория. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) готовы развернуть масштабные работы по производству оборудования для синхротрона четвертого поколения СКИФ сразу же после поступления федерального финансирования, сообщил в пятницу директор института Павел Логачев.
В четверг стало известно, что правительство России выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на ближайшие пять лет на строительство "Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) в новосибирском Академгородке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"Сейчас становится очень важной конкретика, потому что очень жестко зафиксирован срок, который нельзя сдвинуть, нельзя не выполнить указ президента", - сказал Логачев журналистам.
По его словам, важно, чтобы в крайнем случае в марте "было открыто адекватное финансирование для тех работ, которые мы уже сегодня готовы делать по производству элементов СКИФа".
Он отметил, что часть оборудования, которое будет входить в состав комплекса, уже разработано, а чтобы приступить к его производству, нужны деньги, и государство в лице министерства науки и высшего образования "обязано решить эту задачу, чтобы выполнить проект в срок". Он пояснил, что в постановлении правительства не прописана часть работы, связанная с созданием самого ускорительного комплекса, и пока нет реальных механизмов, как из имеющихся средств до получения положительного заключения Главгосэкспертизы по проекту выделить деньги на создание ускорителя.
"Финансирование нам обеспечивает наш федеральный орган исполнительной власти. Мы бы и сегодня уже работали, если бы поступили деньги. Когда речь идет о создании оборудования более чем на 10 миллиардов рублей, это невозможно сделать "на коленке" за собственные средства, которых у ИЯФ исключительно немного. Будет финансирование – мы тут же развернем работы", - заверил Логачев.
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".
Центр коллективного пользования "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей.
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РИА НаукаИнститут ядерной физики СО РАНРоссийская академия наукНовосибирскРоссия
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