Сибирские физики готовы производить оборудование для синхротрона СКИФ

НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Специалисты Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) готовы развернуть масштабные работы по производству оборудования для синхротрона четвертого поколения СКИФ сразу же после поступления федерального финансирования, сообщил в пятницу директор института Павел Логачев.

В четверг стало известно, что правительство России выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на ближайшие пять лет на строительство "Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) в новосибирском Академгородке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Сейчас становится очень важной конкретика, потому что очень жестко зафиксирован срок, который нельзя сдвинуть, нельзя не выполнить указ президента", - сказал Логачев журналистам.

По его словам, важно, чтобы в крайнем случае в марте "было открыто адекватное финансирование для тех работ, которые мы уже сегодня готовы делать по производству элементов СКИФа".

Он отметил, что часть оборудования, которое будет входить в состав комплекса, уже разработано, а чтобы приступить к его производству, нужны деньги, и государство в лице министерства науки и высшего образования "обязано решить эту задачу, чтобы выполнить проект в срок". Он пояснил, что в постановлении правительства не прописана часть работы, связанная с созданием самого ускорительного комплекса, и пока нет реальных механизмов, как из имеющихся средств до получения положительного заключения Главгосэкспертизы по проекту выделить деньги на создание ускорителя.

"Финансирование нам обеспечивает наш федеральный орган исполнительной власти. Мы бы и сегодня уже работали, если бы поступили деньги. Когда речь идет о создании оборудования более чем на 10 миллиардов рублей, это невозможно сделать "на коленке" за собственные средства, которых у ИЯФ исключительно немного. Будет финансирование – мы тут же развернем работы", - заверил Логачев.

Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".