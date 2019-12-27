Bek Air возвращает деньги за билеты после авиакатастрофы в Казахстане

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.
Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.
Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".
Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".
Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.
Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.
Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.
Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.
В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.
В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.
На месте крушения найдены бортовые самописцы.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.
Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.
Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.
Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".
Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.
Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.
В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.
На месте крушения найдены бортовые самописцы.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.
Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
"Авиакомпания Bek Air осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.