Bek Air возвращает деньги за билеты после авиакатастрофы в Казахстане

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

"Авиакомпания Bek Air осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По ее данным, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, необходимо обратиться по месту их приобретения. "Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero", - говорится в сообщении.