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На военном мемориальном кладбище простились с генералом Гареевым
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РИА Новости

На военном мемориальном кладбище простились с генералом Гареевым

13:41 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповГенерал армии Махмут Гареев
Генерал армии Махмут Гареев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Генерал армии Махмут Гареев . Архивное фото
МЫТИЩИ, 27 дек - РИА Новости. Прощание с президентом Академии военных наук генералом армии Махмутом Гареевым прошло в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах.
"Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, чтобы армия стала такой, какой она должна быть", - сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания.
Президент Академии военных наук РФ, генерал армии Махмут Гареев
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По словам министра, Гареев был не ученым-теоретиком, а практиком, внесшим вклад в науку, находясь в полях сражений в разных уголках не только России, но и планеты.
Глава Минобороны отметил, что в четверг впервые прошло заседание Общественного совета без Гареева.
"Всегда активен, всегда с массой предложений и идей, человек, которого уважали, и, я уверен, будут уважать и дальше. Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя Махмут Ахметович", - подчеркнул Шойгу.
"И, я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах", - добавил он.
Проститься с генералом пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии Минобороны, а также ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений.
После церемонии прощания Гареева похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.
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Вооруженные силы РФМахмут ГареевСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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