На военном мемориальном кладбище простились с генералом Гареевым

МЫТИЩИ, 27 дек - РИА Новости. Прощание с президентом Академии военных наук генералом армии Прощание с президентом Академии военных наук генералом армии Махмутом Гареевым прошло в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах.

"Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, чтобы армия стала такой, какой она должна быть", - сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания.

По словам министра, Гареев был не ученым-теоретиком, а практиком, внесшим вклад в науку, находясь в полях сражений в разных уголках не только России, но и планеты.

Глава Минобороны отметил, что в четверг впервые прошло заседание Общественного совета без Гареева.

"Всегда активен, всегда с массой предложений и идей, человек, которого уважали, и, я уверен, будут уважать и дальше. Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя Махмут Ахметович", - подчеркнул Шойгу.

"И, я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах", - добавил он.

Проститься с генералом пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии Минобороны, а также ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений.

После церемонии прощания Гареева похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.