Медведев поздравил артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем

"Уникальный драматический талант, яркая индивидуальность, умение быть неповторимым и оригинальным в самых разных жанрах принесли вам большую популярность и любовь зрителей. Каждая ваша работа в кино и на театральной сцене – это искусство перевоплощения, глубина, тонкий юмор. Вы способны сделать эпизодическую роль главной, а отрицательного персонажа наполнить особым обаянием", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, настоящей творческой удачей стали образы, созданные в постановках Александра Васильева и Андрея Гончарова, а также в фильмах "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Чародеи".

Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Гедеонович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Позже семья Виторганов переехала в Ставрополь, затем в Астрахань.

Зрителям запомнились его роли в музыкальной комедия Яна Фрида "Благочестивая Марта" (1980), новогодней комедии Константина Бромберга "Чародеи" (1982), комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992). Также Виторган снимался в детективе по роману Еремея Парнова "Ларец Марии Медичи" (1980), боевиках "Тревожное воскресенье" (1983), "Кодекс бесчестия" (1993) и других. Всего на его счету свыше 140 ролей в фильмах и сериалах.