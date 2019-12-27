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Культура
2019-12-27T13:31+0300
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Медведев поздравил артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем
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РИА Новости

Медведев поздравил артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем

13:30 27.12.2019 (обновлено: 13:31 27.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭммануил Виторган
Эммануил Виторган
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эммануил Виторган. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив искусство перевоплощения актера театра и кино, его тонкий юмор и умение быть неповторимым, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина в пятницу.
Народный артист России Эммануил Виторган отмечает в пятницу 80-летие.
"Уникальный драматический талант, яркая индивидуальность, умение быть неповторимым и оригинальным в самых разных жанрах принесли вам большую популярность и любовь зрителей. Каждая ваша работа в кино и на театральной сцене – это искусство перевоплощения, глубина, тонкий юмор. Вы способны сделать эпизодическую роль главной, а отрицательного персонажа наполнить особым обаянием", - говорится в телеграмме.
По словам премьера, настоящей творческой удачей стали образы, созданные в постановках Александра Васильева и Андрея Гончарова, а также в фильмах "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Чародеи".
Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Гедеонович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Позже семья Виторганов переехала в Ставрополь, затем в Астрахань.
Зрителям запомнились его роли в музыкальной комедия Яна Фрида "Благочестивая Марта" (1980), новогодней комедии Константина Бромберга "Чародеи" (1982), комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992). Также Виторган снимался в детективе по роману Еремея Парнова "Ларец Марии Медичи" (1980), боевиках "Тревожное воскресенье" (1983), "Кодекс бесчестия" (1993) и других. Всего на его счету свыше 140 ролей в фильмах и сериалах.
Эммануил Виторган на праздновании своего 70-летия
Вчера, 01:36
Биография Эммануила Виторгана
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КультураДмитрий МедведевЭммануил ВиторганМоскваРоссияБаку
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