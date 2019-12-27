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В ОБСЕ призвали Анкару выполнить решение суда по доступу к Wikipedia
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РИА Новости

В ОБСЕ призвали Анкару выполнить решение суда по доступу к Wikipedia

13:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Архивное фото
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал власти Турции выполнить решение Конституционного суда страны, установившего, что блокировка интернет-энциклопедии Wikipedia является нарушением свободы слова.
Конституционный суд Турции постановил, что блокировка в стране интернет-энциклопедии Wikipedia является нарушением прав граждан. Суд счел, что закрытие Wikipedia противоречит свободе слова.

"Я приветствую постановление Конституционного суда Турции о том, что блокировка с 2017 года властями сайта Wikipedia является нарушением свободы выражения. Я призываю власти выполнить это решение и обеспечить всем свободный доступ к информации", - написал Дезир в Twitter.

Совет по информационным технологиям и связи Турции сообщил в апреле 2017 года, что в соответствии с законом "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" в результате "проведения технической и юридической оценки применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org", доступ к нему был заблокирован.
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
21 ноября, 10:36
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Арлем ДезирАнкара (провинция)WikipediaТурцияАнкараTwitterВ мире
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