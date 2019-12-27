В ОБСЕ призвали Анкару выполнить решение суда по доступу к Wikipedia

"Я приветствую постановление Конституционного суда Турции о том, что блокировка с 2017 года властями сайта Wikipedia является нарушением свободы выражения. Я призываю власти выполнить это решение и обеспечить всем свободный доступ к информации", - написал Дезир в Twitter.

Совет по информационным технологиям и связи Турции сообщил в апреле 2017 года, что в соответствии с законом "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" в результате "проведения технической и юридической оценки применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org", доступ к нему был заблокирован.