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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T13:15+0300
https://ria.ru/20191227/1562934622.html
Медведев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
https://cdn24.img.ria.ru/images/156291/68/1562916838_0:164:2201:1402_1036x0_80_0_0_c455bb2911730a35daf30304c1ad1684.jpg
РИА Новости

Медведев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

13:15 27.12.2019
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования главе правительства Казахстана Аскару Мамину в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air, передал слова сочувствия родным погибших, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Мы скорбим вместе с народом Казахстана. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
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Крушение самолета в Алма-АтеАскар МаминДмитрий МедведевРоссияКазахстанВ мире
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