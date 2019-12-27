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Туризм
2019-12-27T13:22+0300
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Названы аэропорты мира, где туристы дольше всего ждут такси
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РИА Новости

Названы аэропорты мира, где туристы дольше всего ждут такси

13:21 27.12.2019 (обновлено: 13:22 27.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАэропорт Берлин-Шёнефельд
Аэропорт Берлин-Шёнефельд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Составлен рейтинг аэропортов мира, где туристам дольше всего приходится ожидать подачи такси, сообщает АТОР со ссылкой на европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).
Для расчета брались усредненные показатели. Самым проблемным по средней длительности ожидания туристами такси оказался аэропорт Нью-Йорка им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK). Там транспорту требуется 18,4 минуты с момента заезда на территорию аэропорта, чтобы добраться до клиента. Примерно столько же времени (18 минут в среднем) потребуется ждать и в другом американском аэропорту – Форт-Лодердейл во Флориде.
В пятерку также вошли аэропорты Стамбула (16,2 минуты), Чикаго (15,9) и Шанхая (15,3 минут). В мировой двадцатке хабов с неспешной подачей такси также оказались Бостон, Лос-Анджелес, Лагос, Атланта, Мехико, Токио, Сан-Франциско, Дели, Торонто, Орландо, Нью-Джерси, Канкун, Денвер, Пекин и Детройт.
Российский аэропорт Краснодара оказался самым "неспешным" в Европе: здесь такси в среднем требуется 11 минут (21 место в мире), чтобы забрать пассажира.
Остальные же российские хабы показывают вполне нормальную (в сравнении с мировой) среднюю скорость подачи такси. Так, столичный Внуково разместился на 47 строке (8,9 минуты), Домодедово стал 63-ей показателем 8,3 минуты. У аэропорта Казани 68 место (8,2 минуты), у московского Шереметьево – 118 позиция (6,7 минуты). У аэропорта Самары еще лучший результат (6,3 минуты) и 143 место.
Не очень долго приходится ждать такси в час "пик" туристам в Санкт-Петербурге – всего 5,9 минут (171 место). А лучший результат из отечественных аэропортов у авиагавани Екатеринбурга (Кольцово) – всего 5,6 минуты (185 место из 487).
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С.
27 октября, 10:10Туризм
Названы столицы с самым дешевым такси из аэропортов
411000
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