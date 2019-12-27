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Пушков ответил на заявление мэра Херсона об исконно русских землях
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РИА Новости

Пушков ответил на заявление мэра Херсона об исконно русских землях

13:02 27.12.2019
69533
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова мэра Херсона Владимира Николаенко о том, что Причерноморье не имеет отношения к России.
"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить", - написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.
Он указал на то, что "исконно украинским" Херсон не был никогда, и напомнил, что крепость города была основана Россией в 1778, став первой базой российского флота на Черном море.
Ранее Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями, по его словам, являются только "болота под Москвой".
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
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Обсудить 12
Владимир НиколаенкоСитуация на УкраинеАлексей ПушковХерсонВ мире
Популярные комментарии
Спорить с теми кто никогда не имел своего государства,а историю сначала придумали себе, а потом её же и выучили и теперь считают единственно верной, бесполезно. Они просто глупы.
27 декабря, 13:34
Максим Егорыч
18810003
Похоже историю они свою напрочь забыли..значит скоро не будет этой страны..кто не помнит своей истории тот не живет..
27 декабря, 14:28
Алекс Рязин
9530012
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