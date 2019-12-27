Пушков ответил на заявление мэра Херсона об исконно русских землях

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова мэра Херсона Владимира Николаенко о том, что Причерноморье не имеет отношения к России.
"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить", - написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.
Он указал на то, что "исконно украинским" Херсон не был никогда, и напомнил, что крепость города была основана Россией в 1778, став первой базой российского флота на Черном море.
Ранее Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями, по его словам, являются только "болота под Москвой".