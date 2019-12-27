"Алроса" добыла крупный алмаз массой более 190 карат

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. АК "Алроса" добыла на кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии алмаз массой 190,77 карата, говорится в сообщении компании.
Кристалл октаэдрической формы был найден в ночь на 25 декабря 2019 года, камень обладает высокими качественными характеристиками. Эксперты предварительно оценили возраст камня в 2 миллиарда лет, более точные данные покажет минералогическое исследование.
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"Обнаружение крупного и качественного по своим первичным характеристикам алмаза в преддверии новогодних праздников – настоящий подарок. Подобные сюрпризы в 2019 году природа уже делала. Так, накануне Дня всех влюбленных на трубке Удачная был добыт алмаз в форме сердца. Такие находки, безусловно, всегда примечательны", - приводятся в сообщении слова замгендиректора компании Евгения Агуреева.
В ближайшее время алмаз будет отправлен в Единую сбытовую организацию "Алросы" для детального изучения и оценки.
Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (НГОК) "Алросы" был создан 6 марта 2000 года. Работники НГОК добывают руду на двух основных месторождениях: трубках Нюрбинская и Ботоубинская. Трубка Ботуобинская была открыта в 1994 году геологами Ботуобинской геологоразведочной экспедиции, добыча на месторождении началась в 2015 году. Его отличает большая доля прозрачных кристаллов ювелирного и околоювелирного качества.
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