Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T13:00+0300
https://ria.ru/20191227/1562932533.html
"Алроса" добыла крупный алмаз массой более 190 карат
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/08/1562930859_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_f54c7c427f5fd7602abb5957ac51e9e8.jpg
РИА Новости

"Алроса" добыла крупный алмаз массой более 190 карат

13:00 27.12.2019
7766
© Фото : АК "АЛРОСА""АЛРОСА" добыла алмаз массой 191 карат
АЛРОСА добыла алмаз массой 191 карат
© Фото : АК "АЛРОСА"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. АК "Алроса" добыла на кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии алмаз массой 190,77 карата, говорится в сообщении компании.
Кристалл октаэдрической формы был найден в ночь на 25 декабря 2019 года, камень обладает высокими качественными характеристиками. Эксперты предварительно оценили возраст камня в 2 миллиарда лет, более точные данные покажет минералогическое исследование.
Уникальный алмаз-матрешка добыт в Якутии
4 октября, 14:58
В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку
"Обнаружение крупного и качественного по своим первичным характеристикам алмаза в преддверии новогодних праздников – настоящий подарок. Подобные сюрпризы в 2019 году природа уже делала. Так, накануне Дня всех влюбленных на трубке Удачная был добыт алмаз в форме сердца. Такие находки, безусловно, всегда примечательны", - приводятся в сообщении слова замгендиректора компании Евгения Агуреева.
В ближайшее время алмаз будет отправлен в Единую сбытовую организацию "Алросы" для детального изучения и оценки.
Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (НГОК) "Алросы" был создан 6 марта 2000 года. Работники НГОК добывают руду на двух основных месторождениях: трубках Нюрбинская и Ботоубинская. Трубка Ботуобинская была открыта в 1994 году геологами Ботуобинской геологоразведочной экспедиции, добыча на месторождении началась в 2015 году. Его отличает большая доля прозрачных кристаллов ювелирного и околоювелирного качества.
Рождение алмаза в ячейке высокого давления. Графит (сверху) растворяется в металлическом расплаве и опускается в более холодную зону, где находится затравка. Она растет четверо суток и превращается в кристалл массой два карата
2 сентября, 08:00РИА Наука
Почему алмаз останется самым дорогим камнем
4621019
Обсудить 1
АлросаЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров за десятилетие
Банкомат
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Онлайн-тотализатор
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Дмитрий Федоров
В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Сдача нормативов ГТО по плаванию
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Терминал С в Шереметьево откроют 17 января
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали одну из версий крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния