"Алроса" добыла крупный алмаз массой более 190 карат

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. АК "Алроса" добыла на кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии алмаз массой 190,77 карата, говорится в сообщении компании.

Кристалл октаэдрической формы был найден в ночь на 25 декабря 2019 года, камень обладает высокими качественными характеристиками. Эксперты предварительно оценили возраст камня в 2 миллиарда лет, более точные данные покажет минералогическое исследование.

"Обнаружение крупного и качественного по своим первичным характеристикам алмаза в преддверии новогодних праздников – настоящий подарок. Подобные сюрпризы в 2019 году природа уже делала. Так, накануне Дня всех влюбленных на трубке Удачная был добыт алмаз в форме сердца. Такие находки, безусловно, всегда примечательны", - приводятся в сообщении слова замгендиректора компании Евгения Агуреева.

В ближайшее время алмаз будет отправлен в Единую сбытовую организацию "Алросы" для детального изучения и оценки.