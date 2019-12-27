Британский посол описал Россию тремя словами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Посол Посол Великобритании в России Лори Бристоу , покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

"Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая", — сказал он в ролике, размещенном на странице дипмиссии в фейсбуке.

По словам дипломата, больше всего он будет скучать по людям. "Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами", — пояснил посол.

Самым запоминающимся путешествием по России он назвал Камчатку, где прошлым летом видел вулканы и медведей.