Британский посол описал Россию тремя словами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
"Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая", — сказал он в ролике, размещенном на странице дипмиссии в фейсбуке.
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По словам дипломата, больше всего он будет скучать по людям. "Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами", — пояснил посол.
Самым запоминающимся путешествием по России он назвал Камчатку, где прошлым летом видел вулканы и медведей.
Отвечая на вопрос, что он рекомендует посмотреть в Москве, если у кого-то есть только один день, Бристоу посоветовал прогулку по Бульварному кольцу.
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