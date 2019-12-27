Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T23:33+0300
https://ria.ru/20191227/1562932367.html
Британский посол описал Россию тремя словами
https://cdn24.img.ria.ru/images/145567/57/1455675718_0:555:4098:2860_1036x0_80_0_0_05c1bbe0d05a1a4c33c7da3c55cba72f.jpg
РИА Новости

Британский посол описал Россию тремя словами

12:58 27.12.2019 (обновлено: 23:33 27.12.2019)
94833
© Фото : предоставлено посольством Великобритании в РоссииПосол Великобритании в России Лори Бристоу
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
© Фото : предоставлено посольством Великобритании в России
Посол Великобритании в России Лори Бристоу. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
"Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая", — сказал он в ролике, размещенном на странице дипмиссии в фейсбуке.
Железнодорожные поезда
8 февраля, 04:26
Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России
По словам дипломата, больше всего он будет скучать по людям. "Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами", — пояснил посол.
Самым запоминающимся путешествием по России он назвал Камчатку, где прошлым летом видел вулканы и медведей.
Отвечая на вопрос, что он рекомендует посмотреть в Москве, если у кого-то есть только один день, Бристоу посоветовал прогулку по Бульварному кольцу.
Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
28 ноября 2018, 01:52
Испанский журналист оценил поездку в плацкартном вагоне РЖД
674372881223
Обсудить 19
Лори БристоуВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Он точно британский посол ?)))
27 декабря, 13:38
Данил Некипелов
45372111
С тонким душевным раскладом чувак, правильно миркует.
27 декабря, 13:11
Игорь Розенер
4581014
Рекомендуем
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Эксперты: Шарм-эш-Шейх ожидает в 2020 году рост числа туристов
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Девушки в масках с символикой Евросоюза
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали одну из версий крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния