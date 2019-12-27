Закон о церквях не принесет пользы Черногории, заявили в РПЦ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Закон о церквях не принесет никакой пользы Черногории, он "просто дестабилизирует ситуацию в этой стране", заявил в пятницу РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.
Вчера, 09:30Сказано в эфиреМнение о церковном законе в Черногории: набивают "собственные шишки" Оппозиция Черногории недовольна законом о церквах. Государству лучше вообще не вмешиваться в церковные дела, уверен политический аналитик Павел Шипилин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Отвечая на вопрос о том, что означает принятие этого закона, протоиерей Игорь Якимчук отметил, что "это говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния".
"Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит – он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ – его отрабатывают", - сказал представитель ОВЦС.