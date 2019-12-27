Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-27T17:17+0300
https://ria.ru/20191227/1562932257.html
Закон о церквях не принесет пользы Черногории, заявили в РПЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156275/68/1562756856_0:142:3072:1869_1036x0_80_0_0_107848d8f39d44552444a91f55a281b9.jpg
РИА Новости

Закон о церквях не принесет пользы Черногории, заявили в РПЦ

12:56 27.12.2019 (обновлено: 17:17 27.12.2019)
489
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Закон о церквях не принесет никакой пользы Черногории, он "просто дестабилизирует ситуацию в этой стране", заявил в пятницу РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.
Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании
Вчера, 09:30Сказано в эфире
Мнение о церковном законе в Черногории: набивают "собственные шишки" Оппозиция Черногории недовольна законом о церквах. Государству лучше вообще не вмешиваться в церковные дела, уверен политический аналитик Павел Шипилин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Отвечая на вопрос о том, что означает принятие этого закона, протоиерей Игорь Якимчук отметил, что "это говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния".
"Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит – он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ – его отрабатывают", - сказал представитель ОВЦС.
700021
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеИгорь ЯкимчукНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМоскварелигияРусская православная церковьЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании
В СПЦ заявили, что черногорская полиция избила православного епископа
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
РПЦ пообещала поддержку православным в Черногории
Епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий (справа)
Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир
Церковь в Черногории
Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Патриарх назвал Волчек обладательницей яркого артистического дарования
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о G8
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Американский композитор и поэт Джерри Херман
В США умер автор мюзикла "Хелло, Долли!" Джерри Херман
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия
Фотовыставка Огни Москвы на Тверском бульваре
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"
Оформление протокола задержания в отделе МВД
Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве
Церковь в Черногории
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Патриарх выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате
Парламент Сербии в Белграде
Сербские парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали одну из версий крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния