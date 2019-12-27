Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю сената Казахстана Дариге Назарбаевой в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании Bek Air.

"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты", - говорится в телеграмме.

"Разделяем с братским казахстанским народом всю боль этой трагедии", - отметила Матвиенко.

Она попросила передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.