МЧС работает четко, организованно и эффективно, заявил Путин

Путин провёл рабочую встречу с главой ведомства Евгением Зиничевым. Глава министерства доложил о работе подразделений МЧС в уходящем году и планах по дальнейшей организации работы ведомства. В пятницу в России отмечают День спасателя.

"Евгений Николаевич, у вас праздник. Хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям с Днём спасателя. Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме", - сказал Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.