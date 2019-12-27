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МЧС работает четко, организованно и эффективно, заявил Путин
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РИА Новости

МЧС работает четко, организованно и эффективно, заявил Путин

12:21 27.12.2019 (обновлено: 12:46 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава МЧС Евгений Зиничев во время встречи в День спасателя
Президент России Владимир Путин и глава МЧС Евгений Зиничев во время встречи в День спасателя
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что МЧС РФ работает четко, организованно и эффективно.
Путин провёл рабочую встречу с главой ведомства Евгением Зиничевым. Глава министерства доложил о работе подразделений МЧС в уходящем году и планах по дальнейшей организации работы ведомства. В пятницу в России отмечают День спасателя.
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Вчера, 09:30
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
"Евгений Николаевич, у вас праздник. Хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям с Днём спасателя. Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме", - сказал Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее Путин поздравил личный состав МЧС с Днем спасателя.
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Евгений ЗиничевМЧС РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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