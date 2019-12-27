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Путин провел встречу с главой МЧС Зиничевым
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РИА Новости

Путин провел встречу с главой МЧС Зиничевым

12:19 27.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Евгений Зиничев
Владимир Путин и Евгений Зиничев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Евгений Зиничев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с главой МЧС Евгением Зиничевым, который доложил ему об итогах работы ведомства в этом году, глава государства также поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент встретился с Евгением Зиничевым, министром МЧС, и его и весь личный состав министерства поздравил с праздником, подчеркнув эффективность работы ведомства. Зиничев, пользуясь случаем, проинформировал президента об основных итогах работы возглавляемого им ведомства по уходящему году", - сказал Песков журналистам.
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Евгений ЗиничевМЧС РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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