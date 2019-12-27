Путин провел встречу с главой МЧС Зиничевым

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с главой МЧС Евгением Зиничевым, который доложил ему об итогах работы ведомства в этом году, глава государства также поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент встретился с Евгением Зиничевым, министром МЧС, и его и весь личный состав министерства поздравил с праздником, подчеркнув эффективность работы ведомства. Зиничев, пользуясь случаем, проинформировал президента об основных итогах работы возглавляемого им ведомства по уходящему году", - сказал Песков журналистам.
24 декабря, 17:56МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников