Путин провел встречу с главой МЧС Зиничевым

"Президент встретился с Евгением Зиничевым, министром МЧС, и его и весь личный состав министерства поздравил с праздником, подчеркнув эффективность работы ведомства. Зиничев, пользуясь случаем, проинформировал президента об основных итогах работы возглавляемого им ведомства по уходящему году", - сказал Песков журналистам.