Депутат провел ликбез для мэра Херсона из-за слов о русских землях

"Небольшой ликбез для мэра Херсона с коллегами. Нестор-летописец, живший в Киеве, писал, откуда есть пошла Земля Русская. В Киевской Руси жили русские люди, об украх или украинцах ничего не знавшие. Правила Русью династия Рюриковичей, пришедшаяся в Киев из Новгорода Великого. Старшим династическим столом стал Киев, вторым по старшинству - Новгород, третьим - Владимир. Никто из Рюриковичей никогда не слышал об украх или украинцах. Не надо делить единый великий народ", - написал депутат на своей странице в Facebook.