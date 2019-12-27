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Депутат провел ликбез для мэра Херсона из-за слов о русских землях
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РИА Новости

Депутат провел ликбез для мэра Херсона из-за слов о русских землях

12:08 27.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов дал разъяснения про слова мэра Херсона об исконно русских территориях.
Ранее Мэр Херсона Владимир Николаенко, а также депутаты горсовета ответили на слова президента РФ Владимира Путина о том, что юг Украины, Причерноморье в частности, является исконно российской территорией. Как сообщает RT, по словам Николаенко, на Украине "должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой".

"Небольшой ликбез для мэра Херсона с коллегами. Нестор-летописец, живший в Киеве, писал, откуда есть пошла Земля Русская. В Киевской Руси жили русские люди, об украх или украинцах ничего не знавшие. Правила Русью династия Рюриковичей, пришедшаяся в Киев из Новгорода Великого. Старшим династическим столом стал Киев, вторым по старшинству - Новгород, третьим - Владимир. Никто из Рюриковичей никогда не слышал об украх или украинцах. Не надо делить единый великий народ", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Никонов напомнил, что Причерноморье вошло в состав Российской империи в результате русско-турецких войн, отметив, что "украинско-турецкие войны истории неизвестны". Депутат подчёркивает, что первая русская крепость была построена на месте нынешнего Херсона в 1734 году генералом Александром Румянцевым - отцом знаменитого Петра Румянцева-Задунайского.
"Заселяли Херсонский уезд Екатерина Великая и (Григорий) Потемкин малороссийскими крестьянами, которым мэр Херсона тогда ещё не разъяснил, что они украинцы. А что касается подмосковных болот... Вероятно, обитатель засушливых степей бредит. О влаге", - добавил Никонов.
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Вчера, 09:53
Мэр Херсона назвал "болота под Москвой" исконно русскими территориями
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Ситуация на УкраинеГосдума РФВячеслав НиконовМоскваХерсонВ мире
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