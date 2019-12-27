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В России может появиться союз улитководов
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РИА Новости

В России может появиться союз улитководов

12:08 27.12.2019
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© AFP 2019 / Frank RumpenhorstУлитка
Улитка
© AFP 2019 / Frank Rumpenhorst
Улитка. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый отраслевой союз может появиться в России - ассоциация будет объединять фермеров, занимающихся разведением и выращиванием улиток, сообщил корпоративному изданию Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" фермер Сергей Балаев.
"После встречи с Владимиром Путиным мне стали звонить производители, занимающиеся улитками, из разных регионов России. Мы подумали: если в стране есть ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться улитководам", - рассказал Балаев.
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На встрече президента РФ с сельской общественностью в Адыгее в понедельник фермер поднял вопрос о включении производства улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности. Путин поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос. Уже в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на заседании Госсовета, что разведение виноградных улиток получит статус сельхоздеятельности, что позволит производителям получать господдержку, в частности гранты.
Балаев занимается производством улиток в Подмосковье, в селе Парфентьево Коломенского района. В настоящее время он продает 6-7 тонн мяса улиток в год, и планирует выйти на годовое производство в 100 тонн, пишет издание. Он уверен, что господдержка поможет российским улитководам выйти на новый профессиональный уровень. "Мы раньше как любители были. Надеюсь, что теперь сможем ввезти маточное поголовье в Россию, сможем использовать земли сельхозназначения для выращивания улиток", - отметил Балаев.
Улитки считаются деликатесным продуктом, а также служат сырьем для косметических средств.
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Дмитрий ПатрушевРоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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