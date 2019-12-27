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Нижегородская область
2019-12-27T12:02+0300
https://ria.ru/20191227/1562928879.html
В Нижегородской области откроют филиал Музея обороны Ленинграда
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/88/1562928839_0:0:3046:1713_1036x0_80_0_0_bcf33de6a3378b5353c8ede8821d8055.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области откроют филиал Музея обороны Ленинграда

12:02 27.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОдин из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда хотят создать в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стала одной из основных тем рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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"Никитин и Беглов обсудили возможность создания в Нижегородской области филиала Музея обороны и блокады Ленинграда. По словам главы Северной столицы, эта инициатива еще больше сблизит регионы", - говорится в сообщении.
Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил нижегородцев за сохранение памяти о жителях блокадного Ленинграда, многие из которых в те годы были эвакуированы в Горьковскую область.
"Горьковская область во время войны стала новым домом для многих маленьких жителей страны. К февралю 1942 года горьковчане приняли и разместили на территории области 175 тысяч эвакуированных, из них 45 тысяч детей, для которых было организовано 135 детских домов. Именно здесь, в Шатках, оказалась Таня Савичева, потерявшая в блокаду всю свою семью. Ее дневник - один из самых трагических письменных документов в истории человечества. Духовная связь между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом никогда не ослабнет", - отметил Никитин.
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Татьяна Савичева (1930-1944) - школьница, которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке. Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых стоят даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня", - написано в дневнике. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только её старшие сестра Нина и брат Михаил, благодаря которым дневник Тани уцелел и стал одним из символов Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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