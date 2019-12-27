В Нижегородской области откроют филиал Музея обороны Ленинграда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда хотят создать в Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда хотят создать в Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

Подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стала одной из основных тем рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

"Никитин и Беглов обсудили возможность создания в Нижегородской области филиала Музея обороны и блокады Ленинграда. По словам главы Северной столицы, эта инициатива еще больше сблизит регионы", - говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил нижегородцев за сохранение памяти о жителях блокадного Ленинграда, многие из которых в те годы были эвакуированы в Горьковскую область.

"Горьковская область во время войны стала новым домом для многих маленьких жителей страны. К февралю 1942 года горьковчане приняли и разместили на территории области 175 тысяч эвакуированных, из них 45 тысяч детей, для которых было организовано 135 детских домов. Именно здесь, в Шатках, оказалась Таня Савичева, потерявшая в блокаду всю свою семью. Ее дневник - один из самых трагических письменных документов в истории человечества. Духовная связь между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом никогда не ослабнет", - отметил Никитин.

Татьяна Савичева (1930-1944) - школьница, которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке. Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых стоят даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня", - написано в дневнике. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только её старшие сестра Нина и брат Михаил, благодаря которым дневник Тани уцелел и стал одним из символов Великой Отечественной войны.