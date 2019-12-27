Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
На совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока вице-премьер поинтересовался исполнением его поручений.
"Мы хотели установить дифференцированную ставку вывозной таможенной пошлины в зависимости от увеличения глубины переработки. Вы помните, вы нам принесли карательный документ: кто не выполняет пропорцию, того лишать квот, а мы договорились, что так делать не надо, а надо, наоборот, тем, кто более 40 процентов перерабатывает, снижать таможенную пошлину. Вы это сделали?" — спросил Трутнев Евтухова.
Замминистра ответил, что установить таможенную пошлину таким образом невозможно.
Трутнев также напомнил о решении предыдущего совещания по квотам на вывоз продукции лесопереработки.
"Мы говорили о том, что вы квоту лимитировали. <...> А мы говорили о том, чтобы квоту связать с объемом переработки и не лимитировать, когда стоит возможность, тем предприятиям, которые этой переработкой занимаются, в пропорции от объема переработки вывозить без верхнего ограничения. Это сделано или нет?" — спросил вице-премьер.
Евтухов ответил отрицательно.
В результате Трутнев потребовал зафиксировать в протоколе предложение об объявлении замминистра выговора за то, что он не выполняет решение заместителя председателя правительства.
Позже вице-премьер заявил журналистам, что обратится c предложением об объявлении выговора к премьер-министру Димитрию Медведеву.
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