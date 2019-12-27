Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову

"Мы хотели установить дифференцированную ставку вывозной таможенной пошлины в зависимости от увеличения глубины переработки. Вы помните, вы нам принесли карательный документ: кто не выполняет пропорцию, того лишать квот, а мы договорились, что так делать не надо, а надо, наоборот, тем, кто более 40 процентов перерабатывает, снижать таможенную пошлину. Вы это сделали?" — спросил Трутнев Евтухова.