Появились данные о ВПП в аэропорту Алма-Аты, где разбился самолет

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Алма-Аты , где в пятницу при взлёте разбился самолёт, была в идеальном состоянии, заявил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Взлетная полоса была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления - 0,5. То есть полностью соответствовала всем необходимым требованиям", - сказал он журналистам.

Вице-премьер добавил, что сам борт был обработан противообледенительной жидкостью.

Говоря о разбившемся самолете, Скляр сообщил, что он был выпущен в 1996 году, а его сертификат лётной годности был продлён в мае 2019 года. В настоящее время следствие изучает историю эксплуатации воздушного судна и все инциденты, которые с ним происходили.

По словам Скляра, размер компенсаций пострадавшим и семьям погибших будет определён позже. "Погибших граждане проживали в разных областях, правительство сейчас определит порядок данной компенсации", - сказал он.