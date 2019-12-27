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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T11:44+0300
https://ria.ru/20191227/1562927883.html
Появились данные о ВПП в аэропорту Алма-Аты, где разбился самолет
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/72/1562917233_0:163:3062:1885_1036x0_80_0_0_779cb6202079b5f362e435471801db55.jpg
РИА Новости

Появились данные о ВПП в аэропорту Алма-Аты, где разбился самолет

11:44 27.12.2019
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© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Алма-Аты, где в пятницу при взлёте разбился самолёт, была в идеальном состоянии, заявил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
"Взлетная полоса была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления - 0,5. То есть полностью соответствовала всем необходимым требованиям", - сказал он журналистам.
Вице-премьер добавил, что сам борт был обработан противообледенительной жидкостью.
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Говоря о разбившемся самолете, Скляр сообщил, что он был выпущен в 1996 году, а его сертификат лётной годности был продлён в мае 2019 года. В настоящее время следствие изучает историю эксплуатации воздушного судна и все инциденты, которые с ним происходили.
По словам Скляра, размер компенсаций пострадавшим и семьям погибших будет определён позже. "Погибших граждане проживали в разных областях, правительство сейчас определит порядок данной компенсации", - сказал он.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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