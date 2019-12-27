Выбор РИА Новости: главные ожидания 2020 года в военной сфере

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В наступающем году, который ознаменует для российской армии завершение госпрограммы вооружения 2010-2020, ВМФ ожидает закладку первых двух вертолетоносцев-аналогов французских кораблей типа "Мистраль", а также сразу двух атомных подлодок модернизированного проекта " В наступающем году, который ознаменует для российской армии завершение госпрограммы вооружения 2010-2020, ВМФ ожидает закладку первых двух вертолетоносцев-аналогов французских кораблей типа "Мистраль", а также сразу двух атомных подлодок модернизированного проекта " Ясень-М ".

Кроме того, в войска поступят новые долгожданные образцы вооружений, продолжатся испытания перспективных стратегических ракет, будет повышаться уровень боевой подготовки армии и укрепляться военно-техническое сотрудничество - об этих и других планах в военной сфере читайте в материале профильной редакции РИА Новости.

Мистрали по-русски

Одним из самых ожидаемых событий наступающего года станет закладка на судостроительном заводе "Залив" в Керчи сразу двух кораблей-доков, являющихся аналогами французских вертолетоносцев типа "Мистраль", поставка которых в 2014 году была сорвана в связи с обострением международной обстановки, спровоцированной воссоединением Крыма и России и конфликтом в Донбассе.

На сегодняшний день о русских "Мистралях" известно немного: по данным источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, универсальные корабли-доки будут способны нести по 12-16 вертолетов, водоизмещение каждого из них – 20-25 тысяч тонн. Сдача вертолетоносцев ВМФ запланирована на 2025 и 2026 год.

Именно на этих вертолетоносцах предполагается отработать технологии строительства новых российских авианесущих кораблей более крупного водоизмещения, которые в перспективе придут на смену "Адмиралу Кузнецову".

"Ясени" на юбилей Победы

Другое важное событие для российского флота в наступающем году – закладка сразу двух атомных подлодок проекта 885 "Ясень-М" на заводе "Севмаш" (Северодвинск). Обе субмарины будут заложены в день 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2020 года. Таким образом, на вооружении ВМФ РФ будет уже восемь АПЛ данного типа.

Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На их вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщали на "Севмаше", отличия "Ясеней-М" по сравнению с изначальным проектом 885 касаются элементной базы, комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и новых материалов, поставляемых в рамках импортозамещения.

В 2020 году ВМФ продолжит пополняться и другими АПЛ четвертого поколения – флоту передадут первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего планируется принять на вооружение семь таких подлодок.

Оружейные новинки

В 2020 году российская армия примет на вооружение долгожданные новые образцы военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему нового поколения ТОС-2 "Тосочка", которая придет на смену системе "Солнцепек". Планируется, что этот перспективный комплекс примет участие в Параде Победы на Красной площади.

Одним из главных отличий "Тосочки" от "Солнцепека" является колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.

Как рассказал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, новая ТОС получит искусственный интеллект, также у нее существенно увеличатся дальность поражения. По его словам, "Тосочка" будет более компактной по сравнению с предшественницей.

Другая новинка наступающего года - снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), разработанная специалистами концерна "Калашников" на замену легендарной СВД.

Новая винтовка выполнена в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO, а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Магазин в винтовке Чукавина используется от СВД, что делает ее отчасти унифицированной с предшественницей. Кроме того, в 2020 году "Калашников" запустит в серию пистолет Лебедева (ПЛ-15).

Перевооружение на "Сармат"

Продолжит укрепляться и ядерный щит России. Так, с 2020 года начнется перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на новейшие межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат" (идет на замену советским ракетам Р-36М2 "Воевода"), к 2027 году эта МБР будет стоять на боевом дежурстве в 20 полках.

Как ранее рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, новая ракета будет способна атаковать цели, как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. По его словам, для перехвата "Сармата" необходимо не менее 500 американских противоракет.

Кроме того, в следующем году РВСН получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и новейшими комплексами с планирующим боевым блоком "Авангард", который способен развивать скорость в 20 махов.

Завершение ГПВ 2010-2020

Наступающий год станет рубежным для развития Вооруженных сил: будут подведены итоги одной из самых масштабных кампаний по перевооружению армии в истории России - ГПВ 2010-2020. За это десятилетие доля современных вооружений в ВС РФ выросла в семь раз (с 10 до 70 процентов).

По мнению известного военного эксперта, члена общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, российская оборонная промышленность справилась с большинством задач, поставленных в рамках ГПВ, что позволило российской армии занять одно из ведущих мест в рейтингах сильнейших армий мира.

Главными целями, достигнутыми в рамках завершающейся ГПВ, эксперт назвал насыщение ВКС и войск ПВО современными комплексами (С-400, Бук-М3, Тор-М2ТТ, С-350), создание сплошного радиолокационного поля по периметру российских границ, развитие системы предупреждения о ракетном нападении, перевооружение стратегических ядерных сил на комплексы РС-24 "Ярс", а также заступление на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного комплексами "Авангард".

Среди других достижений отечественной "оборонки" - создание истребителя пятого поколения Су-57 и линейки перспективной бронетехники: танка "Армата", боевой машины пехоты "Курганец-25", самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" и бронетранспортера "Бумеранг", а также боевой экипировки солдата будущего "Ратник".

В то же время от некоторых проектов пришлось отказаться. Так, на неопределенный срок была приостановлена разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин".

По мнению Коротченко, в новой ГПВ 2018-2027 упор будет сделан на высокоточное оружие, системы связи и боевого управления, дальнейшие развитие систем Воздушно-космической обороны. Центральными проектами новой программы станут также ядерный подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

"Кавказ-2020" и другие учения

Главным эпизодом боевой подготовки ВС РФ в 2020 году станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", которое будет проводиться под руководством начальника Генштаба.

Всего на 2020 год запланировано более 4800 учений, 50 из которых – международные, в том числе двухсторонние учения с Китаем, Индией, Сербией, Монголией, Пакистаном, Алжиром и Египтом.

Перспективы продления СНВ-3

Грядущий год должен стать решающим в определении судьбы договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который сегодня является, по сути, единственным действующим документом, ограничивающим гонку вооружений России и США.

СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

За время действия соглашения стороны не раз обменивались обвинениями в невыполнении его условий. Например, по мнению России, конверсия, то есть перевод на обычные типы вооружения, бомбардировщиков В-52Н и пусковых установок БРПЛ Trident II проведена таким образом, что они в случае необходимости могут быть снова переоборудованы в носители ядерного оружия.

Претензии же Штатов в последнее время в основном вращаются вокруг новейших систем российского оружия, таких как "Сармат", "Авангард" и "Посейдон", которые, по мнению американцев, подпадают под СНВ-3.

В этой связи в МИД РФ отмечали, что "Сармат" и "Авангард" не противоречат СНВ-3, есть "проблемы" с тремя другими новейшими системами, но их включить в договор нельзя, так как он охватывает только межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подлодок и тяжелые бомбардировщики.

По мнению экс-начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашова, упразднение СНВ-3 не должно привести к глобальному военному конфликту, поскольку Россия и США уже накопили ядерный потенциал (90% всех мировых ядерных боезарядов), гарантирующий взаимное уничтожение.

Эксперт напомнил, что американцы не ратифицировали договор об ограничении стратегических ядерных вооружений (ОСВ-2) из-за ввода советских войск в Афганистан, но при этом неформально договорились с Москвой соблюдать его положения, и они соблюдались вплоть до подписания СНВ-1 в 1991 году.

Генерал пояснил, что, выходя из СНВ-3, США хотят ограничить военный потенциал Китая, а в интересах России ограничить ядерный потенциал стран НАТО - например, Великобритании. Ивашов подчеркнул, что по этим вопросам необходимо искать компромисс.

Новые поставки С-400 Турции

Одно из самых ожидаемых событий 2020 года в сфере ВТС – подписание контракта по опциону на С-400 для Турции. Как сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, данное соглашение предусматривает поставку второго полка данных систем ПВО Анкаре в дополнение к четырем дивизионам "Триумфа", полученным турецкой стороной в рамках контракта на сумму 2,5 миллиарда долларов.

По его словам, контракт предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах - пока говорить преждевременно.

При этом глава РОЭ подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничивается тематикой ПВО. В частности, Анкара заинтересовалась российскими истребителями Су-57, которые могли бы заменить американские F-35, непоставленные США из-за подписания и реализации контракта на С-400.

Кооперация с Индией и Китаем

В наступающем году также ожидается подписание двух соглашений с другими ведущими партнерами России по ВТС - Индией и Китаем. Оба проекта связаны с вертолетной тематикой.

Так, Москва и Нью-Дели должны согласовать цену на поставку и локализацию производства в Индии 200 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Предполагается, что первые 60 машин будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.

Как ранее заявлял вице-премьер РФ Юрий Борисов, строительство Ка-226Т в рамках этого соглашения планируется начать на Улан-Удэнском заводе в 2021 году.

Кроме того, ожидается подписание контракта с КНР на совместную разработку тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter), переговоры о котором холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter завершили уже в этом году.

Согласно проекту соглашения, российская сторона разработает техническое предложение и некоторые узлы и агрегаты для новой машины, в частности трансмиссию, хвостовой винт и некоторые другие части.

В свою очередь КНР отвечает за реализацию программы в целом, включая проектирование, выбор двигателя, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок.