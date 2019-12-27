Токио и Москва могут сотрудничать, заявил глава Федерации дзюдо Японии

ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Япония и Россия могут плодотворно сотрудничать во многих областях, гораздо больше других стран, такое мнение для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию пребывания Владимира Путина во главе РФ, высказал глава Олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Япония и Россия могут очень во многом сотрудничать, гораздо больше, чем кто-либо другой. У нас мало поводов для соперничества: то, что есть у одной стороны, нет у другой, и этим можно обмениваться. Мы необходимы друг другу для дальнейшего развития. Я очень хочу, чтобы наши страны как соседи стали ближе и больше сотрудничали", - считает Ямасита.